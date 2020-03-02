Черчесов: в четвертьфинале ЧМ мы уже играли, на Евро-2020 хочется большего

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о задаче, которая стоит перед национальной командой на чемпионате Европы-2020.

«Кубок один, и все команды захотят за него бороться. Наверное, мы такие же, как и все. Не хотелось бы разбрасываться словами сейчас. Но всегда хочется быть лучше. В четвертьфинале мы уже играли на чемпионате мира. Теперь хотелось бы большего. Но как всё сложится, на самом деле знает только футбольный бог. Перед чемпионатом мира я назвал в числе фаворитов бельгийцев. Так и получилось — они заняли третье место. Сейчас много хороших молодых сборных, которые на предстоящем турнире способны претендовать на ведущие роли», — цитирует Черчесова официальный сайт УЕФА.

Соперниками сборной России на групповом этапе финальной стадии Евро-2020 будут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Дзюба рассказал о своём отношении к Карпину и Черчесову.