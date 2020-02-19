Дзюба рассказал о своём отношении к Карпину и Черчесову
- Reuters
С первым из них спортсмен работал в московском «Спартаке», со вторым — в сборной России.
Рассказывая о своём отношении к Карпину, Дзюба ограничился одним словом.
«Неприязнь», — сказал он в интервью YouTube-каналу Gena Miller.
К Черчесову же футболист, по его собственным словам, испытывает огромное уважение.
«Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Восхищён, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прямо произвёл впечатление. Именно личностно», — заключил Дзюба.
Ранее сообщалось, что Холанд установил несколько рекордов в победном матче «Боруссии» с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ.