Холанд установил несколько рекордов в победном матче «Боруссии» с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ

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Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, отличившийся на 69-й и 77-й минутах домашнего матча с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1), установил несколько бомбардирских достижений.
Холанд установил несколько рекордов в победном матче «Боруссии» с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ
  • Reuters

Так, 19-летний спортсмен довёл до десяти количество своих голов за немецкий клуб. Для этого ему понадобилось лишь семь раз выйти на поле в жёлто-черной майке. Это на два мяча больше, чем забил любой другой игрок в топ-5 европейских чемпионатов с момента дебюта Холанда за «Боруссию» в начале января 2020 года.

Благодаря своему дублю Холанд догнал лидера снайперской гонки в ЛЧ-2019/20 Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии». У обоих по десять голов, причём восемь норвежец провёл ещё за австрийский «Зальцбург».

На свои первые десять мячей в ЛЧ Холанд затратил всего семь матчей. Для сравнения, бразильцам Адриано и Фирмино, а также сенегальцу Садио Мане для достижения аналогичного показателя понадобилось 11 игр.

Ранее сообщалось, что Верратти побил рекорд ПСЖ по проведённым в еврокубках матчам.

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