Литманен: в Финляндии испытывают к сборной России большое уважение

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Легендарный финский футболист Яри Литманен рассказал об отношении к сборной России у него на родине.
Литманен: в Финляндии испытывают к сборной России большое уважение
  • Reuters

«В Финляндии испытывают к России большое уважение. У вас отличная команда, которой окажут серьёзную поддержку свои трибуны. У России организованный коллектив, который доказал это на чемпионате мира 2018 года», — цитируют экс-футболиста «Известия».

Также Литманен добавил, что Россия будет иметь серьёзное преимущество на турнире, так как большую часть матчей группового этапа проведёт в Санкт-Петербурге.

Сборные России и Финляндии попали в одну группу на чемпионате Европы — 2020. Помимо них, в квартете В оказались команды Дании и Бельгии. Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Ранее Ерохин похвалил соперников сборной России по Евро-2020 Финляндию и Данию.

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