Ерохин похвалил соперников сборной России по Евро-2020 Финляндию и Данию
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- РИА Новости
По мнению футболиста, и финны, и датчане могут выстрелить на турнире.
«Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап. Теэму Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, он и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. У сборной Дании несколько звёзд в составе. Кристиан Эриксен недавно перешёл в «Интер» и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».
Он также заметил, что в последние годы россияне часто встречались с бельгийцами, а потому хорошо знают возможности этой команды.
Ранее сообщалось, что гол нападающего «Боруссии» Холанда в ворота ПСЖ признан лучшим в 1/8 финала ЛЧ.