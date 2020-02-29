Ерохин похвалил соперников сборной России по Евро-2020 Финляндию и Данию

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Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о соперниках сборной России на Евро-2020.
Ерохин похвалил соперников сборной России по Евро-2020 Финляндию и Данию
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По мнению футболиста, и финны, и датчане могут выстрелить на турнире.

«Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап. Теэму Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, он и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. У сборной Дании несколько звёзд в составе. Кристиан Эриксен недавно перешёл в «Интер» и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

Он также заметил, что в последние годы россияне часто встречались с бельгийцами, а потому хорошо знают возможности этой команды.

Ранее сообщалось, что гол нападающего «Боруссии» Холанда в ворота ПСЖ признан лучшим в 1/8 финала ЛЧ.

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