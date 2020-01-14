Сборная России по футболу проведёт контрольный матч с Сербией в Москве

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Российский футбольный союз (РФС) рассказал о плане подготовки национальной команды к чемпионату Европы 2020 года.
Сборная России по футболу проведёт контрольный матч с Сербией в Москве
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, тренировочный сбор начнётся в подмосковном Новоорске 21 мая, а с 23 по 31 мая команда проведёт сбор в австрийском Нойшифте.

Также сообщается, что на 2 июня у команды запланирован выездной матч с Польшей, который пройдёт в Варшаве, а на 6 июня — домашняя игра с Сербией в Москве.

Во время весенней международной паузы команда проведёт две выездные игры — 28 и 31 марта со Швецией и Молдавией соответственно.

Чемпионат Европы стартует 12 июня.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что РФС продлил соглашения с тренерами сборных России.

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