Сборная России по футболу проведёт контрольный матч с Сербией в Москве

Российский футбольный союз (РФС) рассказал о плане подготовки национальной команды к чемпионату Европы 2020 года.

Как сообщает пресс-служба РФС, тренировочный сбор начнётся в подмосковном Новоорске 21 мая, а с 23 по 31 мая команда проведёт сбор в австрийском Нойшифте.

Также сообщается, что на 2 июня у команды запланирован выездной матч с Польшей, который пройдёт в Варшаве, а на 6 июня — домашняя игра с Сербией в Москве.

Во время весенней международной паузы команда проведёт две выездные игры — 28 и 31 марта со Швецией и Молдавией соответственно.

Чемпионат Европы стартует 12 июня.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что РФС продлил соглашения с тренерами сборных России.