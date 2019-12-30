РФС продлил соглашения с тренерами сборных России

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании новых контрактов с тренерами национальных сборных.
РФС продлил соглашения с тренерами сборных России
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба организации, новые соглашения подписаны с Михаилом Лихачёвым (мужская национальная сборная по пляжному футболу), Еленой Фоминой (женская национальная сборная), Евгением Кузьминым (женские сборные России по мини-футболу), Александром Кержаковым (юношеская сборная России 2001 г. р.), Дмитрием Хомухой (юношеская сборная России 2002 г. р.), Станиславом Коротаевым (юношеская сборная России 2003 г. р.), Иваном Шабаровым (юношеская сборная России 2004 г. р.) и Валентином Гаввой (женские молодёжная и юниорская U-17 сборные России).

Отмечается, что работу в рамках ранее подписанных контрактов продолжат тренеры остальных сборных, в том числе и наставник мужской национальной команды Станислав Черчесов.

Ранее сообщалось, что РПЛ второй раз перенесла матч «Сочи» — «Оренбург».

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