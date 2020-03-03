Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
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- РИА Новости
«Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались нам и в прошлую Лигу наций. C венграми играли пару лет назад перед Кубком конфедераций, они стали чуть по-другому играть. Так что всех мы знаем, нам не привыкать. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на Лиге Наций», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Главный тренер сборной России добавил, что ему нравится этот турнир, ведь в нём разыгрывается путёвка на чемпионаты мира и Европы.
Ранее определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций.