Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги наций — 2020/21.
Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались нам и в прошлую Лигу наций. C венграми играли пару лет назад перед Кубком конфедераций, они стали чуть по-другому играть. Так что всех мы знаем, нам не привыкать. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на Лиге Наций», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России добавил, что ему нравится этот турнир, ведь в нём разыгрывается путёвка на чемпионаты мира и Европы.

Ранее определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций.

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