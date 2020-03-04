Неназначенный пенальти, удаление Понсе и гол Ларссона: как «Спартак» в меньшинстве вырвал победу у ЦСКА в Кубке России

«Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу. Основное время матча закончилось вничью, причём армейцам удалось отыграть два мяча. А в дополнительное победу красно-белым принёс Джордан Ларссон. При этом незадолго до того хозяева остались в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Эсекьель Понсе. А чуть ранее судья Сергей Иванов не поставил пенальти в ворота красно-синих за игру рукой у Игоря Дивеева.

«Спартак» без права на ошибку и неизменный состав

Вряд ли болельщики «Спартака» перед началом сезона могли представить, что их любимая команда способна лишиться шансов на попадание в еврокубки уже в начале марта.

Однако именно в такой ситуации оказались красно-белые. Провал в начале сезона опустил москвичей во вторую половину турнирной таблицы чемпионата России, причём к 2020 году отставание от первой пятёрки составляло 12 очков. Таким образом, шансов пробиться в еврокубки через РПЛ у столичного клуба практически не было.

У «Спартака» оставалась надежда лишь на Кубок России, тем более что «народная команда» не выигрывала трофей с 2003-го. Правда, уже в четвертьфинале турнира красно-белые сошлись с принципиальным соперником — ЦСКА. Армейцы, напротив, путёвку в Европу себе практически обеспечили, а потому могли быть менее мотивированными, если подобные суждения вообще применимы к дерби.

Зато соперник отлично начал год. В первом туре первенства страны после зимнего перерыва коллектив Тедеско не оставил шансов ещё одному принципиальному оппоненту — «Динамо» (2:0). В свою очередь, армейцы лишь на последних минутах ушли от поражения в домашнем матче с «Уралом».

И красно-белые решили не менять победный состав, выпустив на поле тех же игроков, которые добывали три очка в субботу. Таким образом, в дерби с их стороны дебютировали сразу трое: Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Александр Соболев. Арендованный у «Крыльев Советов» форвард во втором матче кряду попал в стартовый ростер.

А вот в составе ЦСКА произошло сразу несколько перестановок. Во-первых, сильно изменилась линия обороны. В центре защиты компанию 17-летнему Вадиму Карпову и опытному Виктору Васину составил Игорь Дивеев, пропустивший игру с «Уралом» из-за дисквалификации. На левом же фланге расположился Кирилл Набабкин.

В центре поля вместо Алана Дзагоева и Рагнара Сигурдссона появились Кристиян Бистрович с Константином Кучаевым. Остался на скамейке и Иван Обляков. На острие нападения в одиночестве расположился Фёдор Чалов.

Великолепное начало «Спартака» и характер ЦСКА

Эксперты и болельщики перед матчем гадали, какая команда будет действовать первым номером. «Спартак» решил не брать инициативу в свои руки, а сразу же отдал мяч сопернику.

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Неизвестно, к чему бы привела такая игра, но уже на четвёртой минуте красно-белым удалось открыть счёт. Роман Зобнин отобрал мяч на своей половине поля возле бровки и моментально выполнил передачу в центр поля на Зелимхана Бакаева. Тот легко ушёл от Ильзата Ахметова, продвинулся вперёд и из-за пределов штрафной пробил точно в дальний нижний угол. Что интересно, защитники ЦСКА в этом моменте оппонента встречать не стали.

Не заставил себя долго ждать и второй мяч хозяев. И на этот раз оборона соперника проявила себя ещё худшим образом. Карпов неосмотрительно выбросился на Соболева, форвард ушёл от подката Дивеева, ворвался в штрафную, где снаряд подхватил Понсе. В свою очередь, аргентинец легко ушёл от троих оппонентов и пробил в створ. К обороне ЦСКА возникли огромные вопросы, а шансы армейцев на проход в следующий этап после такого начала, казалось, приблизились к нулю.

Однако армейцам посчастливилось быстро сократить отставание в счёте. После подачи Кучаева с левого фланга Чалов пропустил мяч на оставшегося в чужой штрафной после стандарта Дивеева, а Игорь спокойно обработал снаряд на линии вратарской и пробил.

После этого игра немного успокоилась. Гости по инерции атаковали, а хозяева отвечали опасными контратаками. И они получались куда серьёзнее, чем выпады армейцев. В паре эпизодов свою команду спас лишь Акинфеев. В какой-то момент он даже получил небольшое повреждение локтя. Увлёкшись атакой, подопечные Гончаренко оставляли огромные зоны на своей половине, в которые врывались Бакаев и партнёры. Особенно здорово цеплялся за мяч Понсе.

Но закончился первый тайм так, как не ожидал, пожалуй, никто. Когда судья уже готовился дать свисток на перерыв, ЦСКА забил во многом нелогичный гол. После подачи в штрафную Самуэль Жиго неудачно отбил мяч головой прямо перед собой, а набежавший Ахметов пробил точно в дальний угол и оправдался за ошибку в эпизоде с первым голом. Так армейцы, ужасно начавшие встречу, ушли в раздевалку в хорошем настроении. «Спартак» разбазарил солидное преимущество на ровном месте.

Массовая потасовка и спорные решения судьи

Эмоции разгорелись такие, что футболисты в подтрибунном помещении устроили массовую потасовку, которая началась со стычки Соболева с Марио Фернандесом.

А второй тайм хозяева вынуждены были начать без Бакаева, которому серьёзно досталось по ходу одного из игровых эпизодов. Вместо него на поле вышел Гус Тиль.

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Несмотря на это, красно-белые забрали мяч под свой контроль и с удвоенной энергией принялись штурмовать ворота соперника. Вот только весёлого футбола зрители уже не увидели.

Во-первых, обе команды понимали, что любая ошибка может стать роковой и привести к вылету из Кубка. Во-вторых, армейцы, восстановив статус-кво на табло, по понятным причинам больше не лезли на рожон.

В результате инициатива переходила то к одной, то к другой стороне при минимуме опасных моментов. Как правило, футболисты отмечались лишь неточными ударами из-за пределов штрафной или не слишком сильными выстрелами прямо в руки вратарям.

Зато с избытком хватало стыков и жёстких единоборств. Так, в одном из эпизодов Понсе на полном ходу врезался в Акинфеева. К счастью, Игорь быстро пришёл в себя, а форвард получил «горчичник». Чуть позднее карточку за жёсткий фол в центре поля выдали и вышедшему на замену Иван Обляков.

К слову, армейцы в концовке основного времени смотрелись интереснее во многом благодаря грамотным рокировкам от Гончаренко. Помимо Облякова, он бросил в бой Алана Дзагоева. Тедеско освежил игру за счёт выхода Джордана Ларссона и Андрея Ещенко.

Не обошлось и без спорных решений арбитра Сергея Иванова. Например, в одной из последних атак хозяев мяч в штрафной попал в руку Дивееву, но судья посчитал, что Игорь играл ею ненамеренно.

В дополнительное время ЦСКА также смотрелся интереснее, тем более Гончаренко поменял уставшего Чалова на новичка Илью Шкурина. И белорус одним из первых касаний мог забить. Получив мяч в штрафной, он с близкой дистанции пробил в ближний угол, но попал в штангу.

А на 103-й минуте «Спартак» вдобавок остался в меньшинстве. Понсе на своей половине поля локтем отмахнулся от Карпова и получил за это вторую жёлтую карточку. Эпизод вызвал негодование у всей скамейки красно-белых. В частности, запасной вратарь Артём Ребров получил «горчичник» за споры с судьёй.

В результате развязка получилась максимально непредсказуемой. Потеряв одного из лидеров, хозяева в начале второго дополнительного тайма пошли вперёд и были вознаграждены. Впрочем, армейцам в этом эпизоде откровенно не повезло. Дивеев, пытаясь обезвредить Ларссона после заброса из глубины в штрафную ЦСКА, споткнулся об него и упал. Швед же оказался в полном одиночестве и спокойно пробил в дальний угол. Красно-белые отправились отмечать гол к своему фан-сектору. Туда прибежал даже Тедеско.

У гостей не было иного выхода, кроме как идти ва-банк, а Гончаренко бросил в бой вместо центрального защитника Карпова высокого мощного Яку Бийола, который отправился вперёд.

Правда, на поле тут же едва не разгорелась массовое побоище. Зобнин очень жёстко сыграл против оппонента и спровоцировал серьёзную потасовку. К счастью, до настоящей драки дело всё-таки не дошло.

Армейцы же прижали красно-белых к воротам, но сравнять счёт не сумели. Наиболее опасный момент упустил всё тот же Шкурин, который бил с линии вратарской и попал в защитника.

А в самой концовке отличную возможность поставить точку упустил Тиль. Он вырвался на рандеву с Акинфеевым, но Игорь умудрился парировать мощный выстрел в упор.

Так или иначе «Спартак» одержал важнейшую победу в кубковом матче и пробился в полуфинал турнира, где сыграет с «Зенитом». ЦСКА же остаётся лишь похвалить за самоотдачу и характер. К сожалению для гостей, одна ошибка Дивеева решила исход противостояния не в их пользу.