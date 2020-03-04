Гончаренко доволен судейством в матче Кубка России со «Спартаком»
- @pfc_cska
«Спорное удаление Понсе? А что значит «спорное удаление»? Судья принял решение. По мне, это была отмашка локтем. Без всяких задних мыслей — судейство было отличным. Иванов позволял играть, но чувствовал, когда команды переходили грань. Сегодня это было», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.
ЦСКА в большинстве проиграл «Спартаку» со счётом 2:3 и не сумел выйти в полуфинал Кубка России.
Ранее Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не сумел реализовать большинство в матче со «Спартаком».