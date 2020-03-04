Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не сумел реализовать большинство в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему его команде не удалось реализовать игру в большинстве в матче 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».

«Такие вещи иногда идут во вред. В меньшинстве «Спартак» начал обороняться большими силами. Это сплотило соперника. Если бы Понсе остался на поле, пошла бы игра на равных курсах», — заявил Гончаренко после матча, добавив, что при равных составах планировал выпустить на поле Арнора Сигурдссона, чтобы взвинтить скорости.

ЦСКА в большинстве проиграл «Спартаку» со счётом 2:3 и не сумел выйти в полуфинал Кубка России.

Ранее Гончаренко прокомментировал проигрыш «Спартаку» в Кубке России.