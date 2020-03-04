Гончаренко прокомментировал проигрыш «Спартаку» в Кубке России

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Гончаренко прокомментировал проигрыш «Спартаку» в Кубке России
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«Очень сложно вносить коррективы, когда проигрываешь 0:2. Тем более тут очень шумно и сложно достучаться до команды. Но мы правильно отреагировали и заслужили вернуться в игру. Это очень сильно её украсило», — заявил Гончаренко.

Он отметил, что игроки его команды часто отдают инициативу тогда, когда это делать не следует.

«Мы часто об этом с ними говорим. Это та ситуация, которую нужно менять. Во втором тайме могли сыграть лучше, но отдали инициативу сопернику», — добавил специалист.

ЦСКА в большинстве проиграл «Спартаку» со счётом 2:3 и не сумел выйти в полуфинал Кубка России.

Ранее сообщалось, что Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА.

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