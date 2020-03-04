«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
- @fcsm_official
Встреча, прошедшая на «Открытие Арене», завершилась со счётом 3:2.
«Спартак» распечатал ворота соперника уже на 4-й минуте благодаря голу Зелимхана Бакаева. На 14-й минуте Эсекьель Понсе удвоил преимущество своей команды.
ЦСКА на 17-й минуте отыграл один мяч благодаря голу Игоря Дивеева. В компенсированное к первому тайму время Ильзат Ахметов восстановил равенство на табло.
В добавленное время на 103-й минуте с поля был удалён Понсе, получивший вторую жёлтую карточку по ходу встречи.
Победу «Спартаку» принёс гол Джордана Ларссона, забившего на 107-й минуте.
В полуфинале «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом».
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.