«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Встреча, прошедшая на «Открытие Арене», завершилась со счётом 3:2.

«Спартак» распечатал ворота соперника уже на 4-й минуте благодаря голу Зелимхана Бакаева. На 14-й минуте Эсекьель Понсе удвоил преимущество своей команды.

ЦСКА на 17-й минуте отыграл один мяч благодаря голу Игоря Дивеева. В компенсированное к первому тайму время Ильзат Ахметов восстановил равенство на табло.

В добавленное время на 103-й минуте с поля был удалён Понсе, получивший вторую жёлтую карточку по ходу встречи.

Победу «Спартаку» принёс гол Джордана Ларссона, забившего на 107-й минуте.

В полуфинале «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.