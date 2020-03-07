«Список надуманных обвинений»: как развивается ситуация с иском «Локомотива» к Геркусу

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвал надуманными обвинения в свой адрес. Ранее клуб подал иск о взыскании с бизнесмена 144,6 млн рублей, обвинив его в растрате средств. Нынешний генеральный директор красно-зелёных Василий Кикнадзе заявил, что решение обратиться в суд было принято после аудита.

Иск «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу остаётся одной из основных тем года в российском футболе. Железнодорожники потребовали у своего бывшего руководителя возместить убытки на сумму почти 145 млн рублей. Предварительное заседание по делу пройдёт 24 марта.

Пока же стороны обменялись резкими высказываниями. Первым о происходящем высказался нынешний генеральный директор красно-зелёных Василий Кикнадзе. По словам функционера, на момент его прихода в «Локомотив» у клуба имелось множество проблем.

«Мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять 140-метровый отрезок от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей, в то время как нужно сделать много всего другого, чтобы избежать постыдных происшествий, которые уже чуть не случились на одном из матчей в силу изношенности систем. Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы», — приводит слова Кикнадзе «Чемпионат».

Гендиректор заявил, что в нынешней ситуации у него просто не было другого выхода, кроме как запросить аудит, тщательную проверку финансовой деятельности клуба, по итогам которой появились серьёзные вопросы к Геркусу.

«У меня есть акт аудита. Если суд мне скажет, что там всё чисто, тогда у меня будут вопросы к аудиту. Если суд подтвердит, что аудиторы были правы, значит, всё было не зря. Для меня единственный реальный в правовом поле механизм после заключения аудита — только суд, больше ничего», — добавил Кикнадзе.

После этого ситуацию прокомментаровал Геркус, который до этого предпочитал хранить молчание и ограничился постом в Instagram, где написал, что «не признаёт даже теоретической возможности каких-либо претензий». На этот раз он подробно рассказал, как развивались события.

«Ещё летом на мой питерский адрес пришло письмо от некоего господина Андреева — документ под названием «Претензия». Там были изложены примерно те же самые пункты, что впоследствии в иске, только сумма немного отличалась. Если честно, я усомнился в подлинности этого документа. Человек утверждал, что у него есть доверенность от «Локомотива», но доверенности к письму приложено не было», — рассказал Геркус.

По его словам, автор письма был погружён в деятельность «Локомотива», однако из клуба ему никто не звонил и не писал.

«Доверенности нет, а требования вернуть огромные деньги в месячный срок были. Кроме того, никакой аргументации этих претензий не было, имелась ссылка на некий аудит, но итогов того самого аудита с чёткими результатами приложено не было, лишь слова. Я ответил: присылайте документы с доверенностью, понятно оформленные, будем разговаривать. И на этом коммуникация прекратилась. Молчание. Я ещё подумал, что это письмо было какой-то случайностью и глупостью», — приводит «Р-Спорт» слова экс-президента «Локо».

Как отмечает Геркус, он был в шоке, когда узнал, что клуб всё же подал к нему иск, хотя и «был подготовлен к этому». Геркус напомнил, что Кикнадзе после прихода в «Локомотив» несколько раз заявлял в СМИ о намерении встретиться с ним и обсудить все спорные финансовые моменты. Со слов Геркуса, он позвонил Кикнадзе, но тот не ответил ни на звонок, ни на смс.

«Он не ответил, не звонил, не звал — ничего. Молчание. Как и с августа до последнего времени. От «Локомотива» не было ничего: ни вопросов, ни звонков, ни текстовых сообщений. Я молчал до последнего момента и соблюдал все договорённости о взаимном уважении. Но теперь вынужден рассказать, как дела обстояли на самом деле. Поведение и действия нового руководства «Локомотива» другого выбора не оставляют», — подчеркнул Геркус.

Бывший руководитель железнодорожников назвал претензии со стороны клуба «списком надуманных обвинений» и даже заявил, что аудиторская проверка, о которой говорил Кикнадзе, судя по всему, не проводилась вовсе.

«Первый пункт — я выплачивал премии себе, второй пункт — выплачивал премии работникам клуба, третий — оплатил услуги компании за помощь в получении гражданства игроку и так далее. И в конце письма требование вернуть 139 млн рублей в течение 30 дней. Если это посчитать вопросами, я на них не ответил, деньги не вернул. И никто бы не ответил. Там даже было непонятно, кому надо вернуть деньги, странно всё было сформулировано. Некоему «предприятию» без названия. Теперь пара слов про аудит. Его не было. Это неправда. Тот документ, который «Локомотив» приложил к иску и на который сейчас во всех интервью ссылается господин Кикнадзе, — это не аудиторское заключение. Это консультация, сочинение, очерк (называйте, как хотите), но не аудиторское заключение. Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие «заключения» нужно лишать лицензии», — заключил функционер.

120 млн рублей на премии топ-менеджерам и 4 млн за получение гражданства

Иск к бывшему президенту «Локомотив» подал в конце января. Клуб потребовал у Геркуса возместить 144,6 млн рублей. Чуть позже в СМИ сообщили детали претензий железнодорожников. Отмечается, что большая часть заявленной суммы якобы составляет премия в размере 120—125 млн рублей, которую экс-гендиректор выписал себе и другим топ-менеджерам за победу в чемпионате России.

Остальные расходы оказались не столь значительными. Например, 4,7 млн рублей могло быть заплачено за привлечение посредника для расторжения контракта с бывшим спортивным директором красно-зелёных Игорем Корнеевым. Ещё 4,03 млн могли уйти на консультацию по вопросам получения российского гражданства сербским защитником Неманьей Пейчиновичем.

Геркус утверждает, что деньги пошли на премии всем сотрудникам клуба после побед в чемпионате и кубке России.

«Администрация тоже делает много для победы. Вознаграждение бэк-офису за результат команды — абсолютно нормальная мировая практика. И теперь эти деньги «Локомотив» требует меня вернуть», — сказал он.

Интересно, что изначально заявление было оставлено без движения. Это значит, что оно было подано в суд без соблюдения требований. Сообщалось, что клуб не приложил уведомление о вручении копий искового заявления другим участникам дела, а также не оплатил госпошлину. Позднее предварительное заседание по иску было назначено на 24 марта.

Между тем председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, перед которым и отчитывался Геркус, уже прокомментировал произошедшее.

«Ситуация с иском к Геркусу — это юридический вопрос, не хочу в него лезть. Пусть юристы разбираются. Аудиторская компания провела определённый анализ деятельности и задала соответствующие вопросы. Клуб задал эти вопросы тому, кто должен на них отвечать. Реакции Геркуса не последовало, поэтому клуб принял решение подать иск. Абсолютно нормальная практика. Как ещё решать такие вопросы, если не в правовом поле?» — цитирует Мещерякова «РБК-Спорт».

«Видимо, Кикнадзе сам получил от акционеров»

Какое решение примет в итоге суд, пока неясно, однако российские футбольные менеджеры с интересом следят за происходящим. Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал произошедшее.

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«Не знаю всех мотивов «Локомотива», но на моей памяти это первая ситуация, когда клуб предъявляет подобные претензии такому человеку. Видимо, какие-то вопросы действительно возникли, но их можно было разрешить и без суда. Трудно сейчас говорить, какие отношения у Геркуса сложились с руководством РЖД и чем именно там недовольны», — отметил функционер.

Также он высказался о премии в размере 120—125 млн рублей, которую якобы выплатил себе и другим топ-менеджерам клуба Геркус за завоевание чемпионства.

«€2 млн — серьёзные деньги. Я даже не могу представить себе таких премий. Если считать, что данную сумму поделили на компанию людей, всё равно получается немало, ведь в клубе явно не работает 20 топ-менеджеров. Такая трата просто не могла пройти незаметно для совета директоров. Но всё регулируется договором. Если в контракте Геркуса с клубом предусматривалась возможность выписать себе и топ-менеджерам премию за чемпионство, значит, всё чисто. Там может фигурировать пункт, в котором говорится, что при достижении определённых успехов это возможно. Если его не было, решать должно вышестоящее руководство, то есть совет директоров. Без его санкции невозможно провести такую выплату. Но мы не знаем, какой именно договор был у Геркуса, всё же он изначально был президентом железнодорожников, а потом стал генеральным директором», — объяснил Шавло.

Также он рассказал, как проходят аудиторские проверки в других клубах РПЛ.

«Могу сказать только о моём периоде работы в «Спартаке». У нас они проходили ежегодно. Никаких проблем выявлено не было, кроме мелких недочётов. Но всё же «Спартак» — частный клуб, а в частных клубах владелец контролирует все расходы и требует отчёта. А когда клуб государственный, всё работает иначе», — посетовал Шавло.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что у нынешнего руководства «Локомотива» нет никаких причин намеренно усложнять жизнь Геркусу.

«Видимо, Кикнадзе сам получил от акционеров, после чего был проведён аудит. Думаю, в этом споре у него больше аргументов, чем у Геркуса. Сегодня прочитал ответ последнего и был несколько разочарован. Ждал громкого выступления, но конкретики не нашёл, одна сплошная вода», — заявил Червиченко в интервью RT.

Бывший руководитель «Спартака» также высказался о премии, которую Геркус якобы сам себе выписал за чемпионство.

«По сути, это €2 млн. Если подразумевается, что такую сумму он выписал себе, получается многовато. Если же речь идёт о компании из десяти человек, то ничего страшного, когда речь идёт о клубе такого масштаба. Думаю, если провести проверку в российских клубах, то в большинстве могут выявиться серьёзные проблемы», — добавил Червиченко.