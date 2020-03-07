Червиченко об иске «Локомотива» к Геркусу: в этом споре у Кикнадзе больше аргументов

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с иском столичного «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.

«Если команда стала чемпионом, это ещё не значит, что в клубе всё было в порядке с расходованием бюджета. Не думаю, что Василий Кикнадзе (нынешний гендиректор «Локомотива» — RT.) развивает бурную деятельность на ровном месте, поскольку особого смысла в этом нет», — сказал эксперт в интервью RT.

Он считает, что никто в «Локомотиве» не хочет специально искать компромат на Геркуса, так как, по его мнению, экс-гендиректор не представляет никакой опасности для нынешнего руководства клуба.

«Видимо, Кикнадзе сам получил от акционеров, после чего был проведён аудит. Думаю, в этом споре у него больше аргументов, чем у Геркуса. Сегодня прочитал ответ последнего и был несколько разочарован. Ждал громкого ответа, но конкретики не нашёл, одна сплошная вода», — подчеркнул Червиченко.

Ранее Геркус назвал неправдой слова Кикнадзе об ответах на вопросы руководства «Локомотива».