Геркус назвал неправдой слова Кикнадзе об ответах на вопросы руководства «Локомотива»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слова нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе, согласно которым железнодорожники подали иск в суд на Геркуса, так как он не ответил на вопросы руководства и это единственный способ их получить.

«Это неправда. Если вам пишет непонятный человек без доверенности и требует 140 млн в месячный срок, это не вопросы, это непрофессионализм. Не было ответов, потому что не было вопросов», — цитирует Геркуса РИА Новости.

Он также отметил, что оправленные ему вопросы были похожи скорее на надуманные обвинения. По его словам, в письме было указано, что он якобы должен вернуть деньги за выплаченные премии, и при этом непонятно, кому он должен их вернуть.

«Теперь пара слов про аудит. Его не было. Это неправда. Тот документ, который «Локомотив» приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается господин Кикнадзе, — это не аудиторское заключение. Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение», — добавил Геркус.

«Локомотив» подал в суд на своего экс-директора, требуя взыскать 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита. Экс-директор железнодорожников заявлял, что Совет директоров клуба был в курсе всех глобальных финансовых выплат и они не выходили за рамки бюджета, а также выразил готовность защищаться. По его словам, высокие премии были связаны с победой «Локомотива» в чемпионате, а также с выигрышем Кубка России и выходами в весеннюю стадию еврокубков.

Первое заседание по данному делу назначено на 24 марта.

Ранее Геркус подробно рассказал об иске со стороны «Локомотива».