Геркус подробно рассказал об иске со стороны «Локомотива»

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал подробности ситуации с иском со стороны московского клуба.
Геркус подробно рассказал об иске со стороны «Локомотива»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ещё летом было событие, которому я удивился очень сильно. На мой питерский адрес пришло письмо от некоего господина Андреева — документ под названием «Претензия». Там были изложены примерно те же самые пункты, что и впоследствии в иске, только сумма немного отличалась. Я, если честно, усомнился в подлинности того документа», — цитирует Геркуса РИА Новости.

По его словам, человек утверждал в письме, что у него есть доверенность от «Локомотива», но сама доверенность не была приложена. При этом были требования вернуть деньги. 

«Кроме этого, никакой аргументации у этих претензий не было, была ссылка на некий аудит, но итогов того самого аудита с чёткими результатами приложено не было, лишь слова. Я ответил: «Присылайте документы с доверенностью, понятно оформленные, будем разговаривать». И на этом коммуникация прекратилась», — сказал Геркус.

Он признался, что был шокирован иском. Он рассказал, что пытался контактировать с нынешним гендиректором клуба Василием Кикнадзе, так как он говорил, что у него есть вопросы к Геркусу. Тем не менее Кикнадзе не отвечал Геркусу.

«Локомотив» подал в суд на своего экс-директора, требуя взыскать 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита. Экс-директор железнодорожников заявлял, что Совет директоров клуба был в курсе всех глобальных финансовых выплат и они не выходили за рамки бюджета, а также выразил готовность защищаться. По его словам, высокие премии были связаны с победой «Локомотива» в чемпионате, а также с выигрышем Кубка России и выходами в весеннюю стадию еврокубков.

Первое заседание по данному делу назначено на 24 марта.

Ранее сообщалось, что Геркус за два года пребывания на посту получил премий в два раза меньше главного тренера команды Юрия Сёмина.

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