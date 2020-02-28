Источник: «Локомотив» судится с Геркусом из-за размера премий

У нынешнего руководства московского «Локомотива» имеются претензии к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу из-за размера выписанных премий, которые получил он сам и другие сотрудники клуба за несколько лет работы.

Об этом сообщает канал в Telegram «Мутко против». По информации источника, сам Геркус за два года заработал около 20 млн рублей. Эта сумма сопоставима с той, что заработала экс-президент клуба Ольга Смородская. Примерно такую же сумму получили за четыре года ассистенты Юрия Сёмина — Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Сам главный тренер «Локомотива» получил порядка 50 млн, из которых половину — за чемпионский сезон.

Экс-директор железнодорожников заявлял, что Совет директоров клуба был в курсе всех глобальных финансовых выплат и они не выходили за рамки бюджета. По его словам, высокие премии были связаны с победой «Локомотива» в чемпионате, а также с выигрышем Кубка России и выходами в весеннюю стадию еврокубков.

Первое заседание по данному делу назначено на 24 марта.

Ранее сообщалось, что суд оставил без движения иск «Локомотива» к Геркусу из-за отсутствия некоторых документов.