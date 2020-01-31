Суд оставил без движения иск «Локомотива» к Геркусу из-за отсутствия некоторых документов

К иску ФК «Локомотив» по отношению к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу не был приложен ряд необходимых документов.

«В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению не приложено уведомление о вручении и/или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, которые участвуют в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленном порядке и в размере или право на получение льгот по уплате государственной пошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины», — гласит определение суда.

Согласно решению суда, иск «Локомотива» подлежит оставлению без движения до 2 марта, в течение которого истец обязан устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 года по 2018-й. При нём в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, а в сезоне 2017/2018 клуб стал чемпионом России.

Ранее aгент отреагировал на информацию об интересе ЦСКА и «Локомотива» к Рохелю.