Шавло рассказал, как Геркус мог выписать себе премию на законных основаниях

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло допускает, что бывший гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус мог выписать себе премию на законных основаниях.

«Всё регулируется договором. Если в контракте Геркуса с клубом предусматривалась возможность выписать себе и топ-менеджерам премию за чемпионство, значит, всё чисто. Там может фигурировать пункт, в котором говорится, что при достижении определённых успехов это возможно», — сказал эксперт в интервью RT.

По его словам, если такого пункта в контракте не было, то решать данную ситуацию должен совет директоров, так как без его санкции невозможно провести такую выплату.

«Но мы не знаем, какой именно договор был у Геркуса, всё же он изначально был президентом железнодорожников, а потом стал генеральным директором. Насчёт аудиторских проверок могу сказать только о моём периоде работы в «Спартаке». У нас они проходили ежегодно. Никаких проблем выявлено не было, кроме мелких недочётов. Но всё же «Спартак» — частный клуб, а в частных клубах владелец контролирует все расходы и требует отчёта. А когда клуб государственный, всё работает иначе», — добавил Шавло.

Ранее Шавло выразил мнение, что разногласия «Локомотива» с Геркусом можно было решить без суда.