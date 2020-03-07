Шавло считает, что разногласия «Локомотива» с Геркусом можно было решить без суда

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о ситуации с иском столичного «Локомотива» к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу.

«Не знаю всех мотивов «Локомотива» в данной ситуации, но на моей памяти это первая такая ситуация, когда клуб предъявляет претензии в таком вопросе и такому человеку. Видимо, какие-то вопросы действительно возникли, но их можно было разрешить и без суда. Трудно сейчас говорить, какие отношения у Геркуса были с руководством РЖД и какие вопросы к нему возникли», — сказал Шавло в интервью RT.

Он также признался, что не может представить, чтобы Геркус мог принять решение о выплате премий в размере €2 млн.

«Это серьёзная сумма. Я даже не могу представить себе таких премий. Даже если считать, что данную сумму поделили на компанию людей, всё равно получается немало, ведь в клубе не 20 человек топ-менеджеров. Такая трата просто не могла пройти незаметно для совета директоров», — заявил Шавло.

Ранее экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с иском «Локомотива» к Геркусу.