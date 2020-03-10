Общение Заболотного с пустотой, странная фраза Евсеева и дебют судьи Пустовойтовой: что обсуждали в 21-м туре РПЛ

Антон Заболотный поговорил с воображаемыми журналистами, Вадим Евсеев записал на свой счёт очередной афоризм, а судья Владимир Москалёв разглядывал на мониторе VAR эмблему РФС вместо повтора спорного эпизода. Фанат ЦСКА проехал более 1000 км на велосипеде за любимой командой, в то время как бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала болельщиков «преступными группировками». Об оставшихся за кадром событиях 21-го тура Российской премьер-лиги — в материале RT.

Заболотный поговорил с пустотой

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный давно завоевал репутацию одного из самых колоритных персонажей российского футбола. В интернете до сих пор шутят над фатальными промахами или столкновением с манекеном на тренировке. Сам он не так давно посетовал, что ему порядком надоело быть героем мемов и хочется добиться признания уже в качестве футболиста.

Впрочем, сам Антон продолжает давать пищу для обсуждений его персоны. После игры с «Уралом», в которой «Сочи» одержал победу, автор голевой передачи прошёл мимо пустой микст-зоны на стадионе «Фишт» и пообщался с воображаемыми журналистами.

«Без комментариев, спасибо большое», — сказал в пустоту Заболотный дважды и затем отвесил поклон.

Видео с забавной сценкой он выложил на своей странице в Instagram, сопроводив ролик такой подписью: «Тот момент, когда от корреспондентов отбиваешься, как можешь».

Любопытно, что примерно в это же время в Турине аналогичную сценку разыграл Криштиану Роналду. Перед матчем «Ювентуса» и «Интера», который из-за эпидемии коронавируса прошёл без зрителей, португалец после выхода из автобуса поприветствовал за руку воображаемых болельщиков.

Евсеев разразился афоризмом

Другой известный оригинал российского футбола Вадим Евсеев порадовал общественность очередным философским изречением. Свой первый афоризм, вошедший в историю отечественного спорта, он выдал ещё в 2003 году после матча сборной России в Уэльсе.

В понедельник в Санкт-Петербурге «Уфа» провела скучную по содержанию, но успешную с точки зрения итогового результата встречу с «Зенитом». После её окончания Евсеев во флеш-интервью попытался ответить на вопрос об игре своей команды и сказал следующее: «Хорошо играть — это не значит, что очень хорошо».

Осознав, что произнёс нечто нетривиальное, наставник уфимцев добавил: «Видите, ещё одну фразу вам дал, будете долго думать».

В этот вечер на Крестовском острове произошло ещё одно знаменательное событие. Вратарь «Уфы» Александр Беленов оформил 100-й «сухарь» в карьере и вошёл в символический Клуб Льва Яшина.

Москалёв смотрел на эмблему РФС

Лучшие показатели в этом списке из действующих голкиперов имеют армеец Игорь Акинфеев (312 матчей на ноль) и Сергей Рыжиков (168) из «Крыльев Советов». В матче против своей бывшей команды, «Рубина», в Казани последний остался на скамейке запасных и мог наблюдать за забавной ситуацией с участием арбитра Владимира Москалёва.

На 30-й минуте судья решил прибегнуть к помощи VAR. Сомнения вызвал у него мяч, забитый защитником казанцев Пабло Сантосом. Около минуты Москалёв смотрел в монитор, на котором всё это время красовалась лишь эмблема Российского футбольного союза (РФС). В итоге рефери пришлось перейти к другому экрану. Взятие ворот в итоге было отменено.

В РФС объяснили заминку с видеопросмотром «техническими сложностями». В интернете же начали шутить, что монитор попросту забыли включить в розетку.

Пустовойтова дебютировала в РПЛ

Коллега Москалёва Анастасия Пустовойтова в Международный женский день дебютировала в качестве резервного судьи на матче РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Перед стартовым свистком тренер железнодорожников Юрий Батуренко вручил ей букет цветов.

На счастье Пустовойтовой, наставник «Локо» Юрий Сёмин, который славится своим темпераментом и любит оказывать давление на резервных рефери, отбывал дисквалификацию и следил за происходящим с трибуны.

По словам бывшей футболистки, выступавшей за сборную России, для неё было честью встретить праздник на работе.

«Эмоции зашкаливали, остался небольшой шаг дальше. Это непростое дело, пульс бился сильно. Надеюсь, чем смогла — помогла», — заявила Пустовойтова.

Теперь она планирует добиться права вывести мужские команды на поле как главный арбитр.

Пустовойтова — не первая женщина-судья в российском мужском футболе. В своё время матчи обслуживала и имела положительные отзывы Наталья Авдонченко.

Бакаев пошёл по стопам Чеха и Чорлуки

В минувшем туре полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выделялся эффектной красно-белой шапкой. Головной убор рекомендовали спортсмену клубные врачи. В кубковом матче с ЦСКА в минувшую среду хавбек получил сотрясение мозга.

Травмированный Бакаев в итоге провёл на поле весь матч, однако выглядел не так ярко, как в предыдущих встречах. У болельщиков сложилось впечатление, что спартаковец действовал не на пределе возможностей и подсознательно берёг голову.

В недавнем прошлом подобный шлем являлся визитной карточкой чешского голкипера Петра Чеха. После тяжёлой травмы головы он не появлялся в воротах без головного убора. А на чемпионате Европы 2016 года защитник «Локомотива» Ведран Чорлука играл за сборную Хорватии в шапочке для водного поло. УЕФА разрешила ему стать первым в истории участником турнира с таким атрибутом, попросив лишь удалить защитные наушники. Как и Бакаев, Чорлука выбрал шапку в цветах своей команды. Чех выступал за «Челси» и сборную в обычном чёрном шлеме.

73' Бакаев набирает скорость и падает в чужой штрафной. На этот раз без пенальти. pic.twitter.com/7pYcKCNzdL — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 9, 2020

Фанат приехал из Москвы в Ростов на велосипеде

Поклонник ЦСКА Андрей Лис из Коломны показал, что его любовь к красно-синим цветам не знает границ и расстояний. Чтобы поддержать Игоря Акинфеева и компанию, мужчина проехал более 1000 километров на обычном велосипеде.

Стартовав 29 февраля в 22:00 из Москвы, в 5 утра 8 марта он прибыл в Ростов-на-Дону. К разочарованию Лиса, армейцы не смогли отплатить ему за самоотверженность победой. Зато фанатское движение подвиг соратника оценило по достоинству.

Чтобы поддержать любимую команду на выезде, поклонники нередко прибегают к данному средству передвижения. И вояж Лиса отнюдь не является рекордным по дальности дистанции. Так, болельщик «Спартака» Алексей Миролюбов умудрился прикатить на велосипеде во Владивосток. А фанат из Южной Кореи Ли Юн Джи 235 дней ехал в Ливерпуль, чтобы поболеть за любимый клуб на «Энфилде».

🚴🏻‍ Андрей Лис из Коломны пробил выезд в Ростов-на-Дону на велосипеде!



Он выехал после домашнего матча с Уралом в 22:00 и въехал в Ростов в 5:00 воскресенья.

Расстояние ~1075км



Выражаем респект Андрею!



«На выезд поедем мы за клубом родным, не пожалеем ничего...» pic.twitter.com/57enQ7aQmL — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) March 9, 2020

Смородская вспомнила увольнение Красножана

В нашумевшем интервью в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ» бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала футбольных болельщиков «преступными группировками». Она также заявила, что матч железнодорожников с «Анжи» в сезоне-2011/12, после которого наставник «Локомотива» Юрий Красножан был отправлен в отставку, якобы носил договорной характер. Слухи о причинах увольнения специалиста активно муссировались и раньше. По словам Смородской, у неё имелись серьёзные доказательства участия Красножана в «договорняке». Однако, какие именно, она уточнить отказалась.

«На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда, и сказать: «Какой кошмар творится», — это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас всё так прекрасно — судейство, график игр, всё замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения», — пояснила Смородская.

Канделаки поддержала Тинькова

Незадолго до возобновления сезона РПЛ подписала спонсорский контракт с компанией «Тинькофф». Затем появилась информация о том, что председатель совета директоров банка Олег Тиньков был арестован в Великобритании и затем выпущен под залог.

В настоящее время бизнесмен ожидает в Лондоне решения суда об экстрадиции в США, где его обвиняют в сокрытии доходов. Между тем Тиньков признался, что у него диагностировали острую форму лейкемии.

«Мне поставили диагноз в октябре, я прошёл уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — рассказал предприниматель.

Тинькова поддержала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Олег — сильный парень, не боящийся совершать поступки. Разные. И не останавливаясь, идти вперёд. Олег, не останавливайся. Ты сможешь», — написала она в своём Telegram-канале.