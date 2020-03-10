Общение Заболотного с пустотой, странная фраза Евсеева и дебют судьи Пустовойтовой: что обсуждали в 21-м туре РПЛ
- Дуглас Сантос и Вадим Евсеев
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
Заболотный поговорил с пустотой
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный давно завоевал репутацию одного из самых колоритных персонажей российского футбола. В интернете до сих пор шутят над фатальными промахами или столкновением с манекеном на тренировке. Сам он не так давно посетовал, что ему порядком надоело быть героем мемов и хочется добиться признания уже в качестве футболиста.
Впрочем, сам Антон продолжает давать пищу для обсуждений его персоны. После игры с «Уралом», в которой «Сочи» одержал победу, автор голевой передачи прошёл мимо пустой микст-зоны на стадионе «Фишт» и пообщался с воображаемыми журналистами.
«Без комментариев, спасибо большое», — сказал в пустоту Заболотный дважды и затем отвесил поклон.
Видео с забавной сценкой он выложил на своей странице в Instagram, сопроводив ролик такой подписью: «Тот момент, когда от корреспондентов отбиваешься, как можешь».
Любопытно, что примерно в это же время в Турине аналогичную сценку разыграл Криштиану Роналду. Перед матчем «Ювентуса» и «Интера», который из-за эпидемии коронавируса прошёл без зрителей, португалец после выхода из автобуса поприветствовал за руку воображаемых болельщиков.
У Заболотного появились первые подражатели 😛— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 8, 2020
📹 твиттер @_deenise19pic.twitter.com/FUw4UR3D61
Евсеев разразился афоризмом
Другой известный оригинал российского футбола Вадим Евсеев порадовал общественность очередным философским изречением. Свой первый афоризм, вошедший в историю отечественного спорта, он выдал ещё в 2003 году после матча сборной России в Уэльсе.
В понедельник в Санкт-Петербурге «Уфа» провела скучную по содержанию, но успешную с точки зрения итогового результата встречу с «Зенитом». После её окончания Евсеев во флеш-интервью попытался ответить на вопрос об игре своей команды и сказал следующее: «Хорошо играть — это не значит, что очень хорошо».
Осознав, что произнёс нечто нетривиальное, наставник уфимцев добавил: «Видите, ещё одну фразу вам дал, будете долго думать».
В этот вечер на Крестовском острове произошло ещё одно знаменательное событие. Вратарь «Уфы» Александр Беленов оформил 100-й «сухарь» в карьере и вошёл в символический Клуб Льва Яшина.
Москалёв смотрел на эмблему РФС
Лучшие показатели в этом списке из действующих голкиперов имеют армеец Игорь Акинфеев (312 матчей на ноль) и Сергей Рыжиков (168) из «Крыльев Советов». В матче против своей бывшей команды, «Рубина», в Казани последний остался на скамейке запасных и мог наблюдать за забавной ситуацией с участием арбитра Владимира Москалёва.
На 30-й минуте судья решил прибегнуть к помощи VAR. Сомнения вызвал у него мяч, забитый защитником казанцев Пабло Сантосом. Около минуты Москалёв смотрел в монитор, на котором всё это время красовалась лишь эмблема Российского футбольного союза (РФС). В итоге рефери пришлось перейти к другому экрану. Взятие ворот в итоге было отменено.
В РФС объяснили заминку с видеопросмотром «техническими сложностями». В интернете же начали шутить, что монитор попросту забыли включить в розетку.
Пустовойтова дебютировала в РПЛ
Коллега Москалёва Анастасия Пустовойтова в Международный женский день дебютировала в качестве резервного судьи на матче РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Перед стартовым свистком тренер железнодорожников Юрий Батуренко вручил ей букет цветов.
На счастье Пустовойтовой, наставник «Локо» Юрий Сёмин, который славится своим темпераментом и любит оказывать давление на резервных рефери, отбывал дисквалификацию и следил за происходящим с трибуны.
По словам бывшей футболистки, выступавшей за сборную России, для неё было честью встретить праздник на работе.
«Эмоции зашкаливали, остался небольшой шаг дальше. Это непростое дело, пульс бился сильно. Надеюсь, чем смогла — помогла», — заявила Пустовойтова.
Теперь она планирует добиться права вывести мужские команды на поле как главный арбитр.
Пустовойтова — не первая женщина-судья в российском мужском футболе. В своё время матчи обслуживала и имела положительные отзывы Наталья Авдонченко.
Бакаев пошёл по стопам Чеха и Чорлуки
В минувшем туре полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выделялся эффектной красно-белой шапкой. Головной убор рекомендовали спортсмену клубные врачи. В кубковом матче с ЦСКА в минувшую среду хавбек получил сотрясение мозга.
Травмированный Бакаев в итоге провёл на поле весь матч, однако выглядел не так ярко, как в предыдущих встречах. У болельщиков сложилось впечатление, что спартаковец действовал не на пределе возможностей и подсознательно берёг голову.
В недавнем прошлом подобный шлем являлся визитной карточкой чешского голкипера Петра Чеха. После тяжёлой травмы головы он не появлялся в воротах без головного убора. А на чемпионате Европы 2016 года защитник «Локомотива» Ведран Чорлука играл за сборную Хорватии в шапочке для водного поло. УЕФА разрешила ему стать первым в истории участником турнира с таким атрибутом, попросив лишь удалить защитные наушники. Как и Бакаев, Чорлука выбрал шапку в цветах своей команды. Чех выступал за «Челси» и сборную в обычном чёрном шлеме.
73' Бакаев набирает скорость и падает в чужой штрафной. На этот раз без пенальти. pic.twitter.com/7pYcKCNzdL— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 9, 2020
Фанат приехал из Москвы в Ростов на велосипеде
Поклонник ЦСКА Андрей Лис из Коломны показал, что его любовь к красно-синим цветам не знает границ и расстояний. Чтобы поддержать Игоря Акинфеева и компанию, мужчина проехал более 1000 километров на обычном велосипеде.
Стартовав 29 февраля в 22:00 из Москвы, в 5 утра 8 марта он прибыл в Ростов-на-Дону. К разочарованию Лиса, армейцы не смогли отплатить ему за самоотверженность победой. Зато фанатское движение подвиг соратника оценило по достоинству.
Чтобы поддержать любимую команду на выезде, поклонники нередко прибегают к данному средству передвижения. И вояж Лиса отнюдь не является рекордным по дальности дистанции. Так, болельщик «Спартака» Алексей Миролюбов умудрился прикатить на велосипеде во Владивосток. А фанат из Южной Кореи Ли Юн Джи 235 дней ехал в Ливерпуль, чтобы поболеть за любимый клуб на «Энфилде».
🚴🏻 Андрей Лис из Коломны пробил выезд в Ростов-на-Дону на велосипеде!— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) March 9, 2020
Он выехал после домашнего матча с Уралом в 22:00 и въехал в Ростов в 5:00 воскресенья.
Расстояние ~1075км
Выражаем респект Андрею!
«На выезд поедем мы за клубом родным, не пожалеем ничего...» pic.twitter.com/57enQ7aQmL
Смородская вспомнила увольнение Красножана
В нашумевшем интервью в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ» бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала футбольных болельщиков «преступными группировками». Она также заявила, что матч железнодорожников с «Анжи» в сезоне-2011/12, после которого наставник «Локомотива» Юрий Красножан был отправлен в отставку, якобы носил договорной характер. Слухи о причинах увольнения специалиста активно муссировались и раньше. По словам Смородской, у неё имелись серьёзные доказательства участия Красножана в «договорняке». Однако, какие именно, она уточнить отказалась.
«На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда, и сказать: «Какой кошмар творится», — это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас всё так прекрасно — судейство, график игр, всё замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения», — пояснила Смородская.
Канделаки поддержала Тинькова
Незадолго до возобновления сезона РПЛ подписала спонсорский контракт с компанией «Тинькофф». Затем появилась информация о том, что председатель совета директоров банка Олег Тиньков был арестован в Великобритании и затем выпущен под залог.
В настоящее время бизнесмен ожидает в Лондоне решения суда об экстрадиции в США, где его обвиняют в сокрытии доходов. Между тем Тиньков признался, что у него диагностировали острую форму лейкемии.
«Мне поставили диагноз в октябре, я прошёл уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — рассказал предприниматель.
Тинькова поддержала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
«Олег — сильный парень, не боящийся совершать поступки. Разные. И не останавливаясь, идти вперёд. Олег, не останавливайся. Ты сможешь», — написала она в своём Telegram-канале.
- Заболотный забавно отреагировал на пустую микст-зону после матча «Сочи» — «Урал»
- Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
- Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
- СМИ: УЕФА рассматривает вопрос приостановки текущих розыгрышей еврокубков
- Матч ЛЕ «Базель» — «Айнтрахт» не состоится в Швейцарии из-за коронавируса