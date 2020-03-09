Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
- РИА Новости
«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живёт», — приводит слова специалиста РБК.
При этом он отметил, что не обижается на Смородскую.
«С другой стороны, для меня её просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?» — добавил Красножан.
В мае 2011 года «Локомотив» на своём поле уступил «Анжи» со счётом 1:2, после чего Красножан был уволен.
Ранее Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе.