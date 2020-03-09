Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.

«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живёт», — приводит слова специалиста РБК.

При этом он отметил, что не обижается на Смородскую.

«С другой стороны, для меня её просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?» — добавил Красножан.

В мае 2011 года «Локомотив» на своём поле уступил «Анжи» со счётом 1:2, после чего Красножан был уволен.

Ранее Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе.