Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
  • РИА Новости

«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живёт», — приводит слова специалиста РБК.

При этом он отметил, что не обижается на Смородскую. 

«С другой стороны, для меня её просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?» — добавил Красножан.

В мае 2011 года «Локомотив» на своём поле уступил «Анжи» со счётом 1:2, после чего Красножан был уволен.

Ранее Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе.

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