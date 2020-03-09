Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.

«Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьёзных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

По её словам, доказательства носили очень личный характер, и если бы она оставила ситуацию без внимания, то это был бы негативный сигнал для «Локомотива».

«Я раскрыла договорняк в российском футболе. Я всё видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я всё видела», — заявила Смородская.

В мае 2011 года «Локомотив» на своём поле уступил «Анжи» со счётом 1:2, после чего Красножан был уволен.

Ранее судья Игорь Федотов выразил несогласие с решением арбитра Кирилла Левникова не назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом».