Судья Федотов не согласен с решением не назначить пенальти в ворота «Ахмата»

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Футбольный судья Игорь Федотов высказался о работе бригады арбитров под руководством Кирилла Левникова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом», оценив эпизод с попаданием мяча в руку хавбеку чеченского коллектива Исмаэлу Силве.

«Для меня это пенальти в ворота «Ахмата». Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это 100%-ная игра рукой в штрафной. Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Локомотив» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0 на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Локомотив» набрал 38 очков и вышел на второе место в чемпионате России. «Ахмат» находится на 15-й строчке с 20 очками в активе.

Ранее тренер «Ахмата» выразил мнение, что ничья была бы закономерным результатом в матче с «Локомотивом».

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