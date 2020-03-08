Тренер «Ахмата»: ничья была бы закономерным результатом в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Эмоции после игры отрицательные, мы недовольны результатом», — цитирует Шалимова РИА Новости.

По его мнению, первый тайм был равным, хотя железнодорожники действовали острее в контратаках, а затем чеченский коллектив плохо начал вторую половину игры, позволяя сопернику владеть мячом.

«Наши замены сделали своё дело, забей мы пенальти, всё могло поменяться. Думаю, ничья была бы закономерным результатом», — добавил Шалимов.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0 на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Локомотив» набрал 38 очков и вышел на второе место в чемпионате России. «Ахмат» находится на 15-й строчке с 20 очками в активе.

Ранее тренер Олег Пашинин заявил, что не стоит представлять «Локомотив» без главного тренера команды Юрия Сёмина.

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