Матч-триллер в Ростове, дебютный гол Комличенко, 57 жёлтых и 7 красных карточек: чем запомнился 21-й тур РПЛ

«Ростов» оказался сильнее ЦСКА, который доигрывал матч вдевятером. Также судья в этой встрече назначил три пенальти, из которых был реализован лишь один. В целом арбитры в восьми играх показали 57 жёлтых карточек и семь красных. А Николай Комличенко забил дебютный мяч в составе «Динамо» и помог бело-голубым обыграть «Тамбов». RT рассказывает о самых интересных событиях 21-го тура РПЛ.

Грубая ошибка вратаря и дубль Деспотовича

В первом матче тура сражающийся за выживание «Оренбург» принимал идущий на шестом месте «Арсенал». И в этой встрече фортуна взяла с туляков должок за курьёзный победный гол в Сочи неделю назад. Чем-то ещё объяснить странную ошибку вратаря Михаила Левашова в самом начале игры сложно. Он спокойно готовился вынести мяч от своих ворот, но не заметил набегавшего сбоку Джордже Деспотовича и позволил форварду обокрасть себя и поразить пустой створ.

А после перерыва серб оформил дубль и довёл число голов в текущем сезоне РПЛ до восьми. Вдобавок гости в концовке остались в меньшинстве из-за удаления защитника Роберта Бауэра. Таким образом «Оренбург» одержал первую победу в чемпионате страны за четыре месяца, а «Арсенал», напротив, прервал трёхматчевую победную серию.

Победа «Динамо» над аутсайдером и отменённый гол

Первую победу в новом году добыло и «Динамо». После поражения в дерби от «Спартака» бело-голубые дома с минимальным счётом обыграли «Тамбов». При этом автором единственного гола стал новичок Николай Комличенко.

Воспитанник «Краснодара» открыл счёт ещё в дебюте встречи, но судья после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за небольшого офсайда. Однако спустя всего десять минут нападающий забил уже абсолютно чистый мяч, воспользовавшись идеальной подачей Константина Рауша.

Долгий просмотр VAR и два удаления

А вот «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого пока чувствует себя неважно. В предыдущем туре казанцы не сумели переиграть «Тамбов», а в этом на домашней арене уступили «Крыльям Советов».

На первый план в данной игре вышел судья Владимир Москалёв. Сначала он после просмотра повтора не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Пабло Сантоса. Затем отменил гол бразильца после подачи из стандартного положения.

Наконец, рефери из Воронежа показал сразу две красных карточки. В конце первого тайма второй горчичник за неосмотрительный подкат получил полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. А незадолго до финального свистка аналогичное наказание настигло Антона Зиньковского — и составы уравнялись.

Судьбу же противостояния решил гол Дениса Поповича в первом тайме. Опытный словенец, перебравшийся в команду зимой, отметился забитым мячом во втором туре подряд. При этом результативную передачу ему, как и в прошлом туре, отдал Деян Радоньич.

Первая победа «Сочи» с сентября и красивый гол Заики

Замыкающему турнирную таблицу «Сочи» удалось воспользоваться осечками конкурентов и улучшить своё положение. Подопечные Владимира Федотова дома обыграли «Урал» и прервали восьмиматчевую серию без побед в национальном первенстве.

Открыл счёт в середине первого тайма Андрей Мостовой. Полузащитник добил мяч в сетку после неудачного сейва Ярослава Годзюра.

А во второй половине встречи великолепным ударом из-за пределов штрафной отметился Кирилл Заика. Примечательно, что голевую передачу ему отдал Антон Заболотный, впервые с начала ноября получивший место в стартовом составе. В атаке он составил дуэт с Александром Кокориным, последний на этот раз обошёлся без баллов за результативность, хотя был достаточно активен.

Странное решение Левникова и сейв Гилерме

Хватало спорных судейских решений и в матче «Локомотив» — «Ахмат». Так, рефери Кирилл Левников, который обслуживал игру РПЛ впервые с июля, отменил гол Гжегожа Крыховяка из-за игры рукой, но не увидел явной руки у Исмаэла и не назначил пенальти в ворота гостей.

К тому моменту хозяева уже вели благодаря точному удару Эдера. Португалец спокойно пробил низом в дальний угол после идеальной передачи Алексея Миранчука.

Но в концовке железнодорожники едва не упустили победу. Маринато Гилерме неосмотрительно выбежал из ворот и включился в борьбу Соломона Кверквелии и Фелипе Визеу. В результате голкипер позволил бразильцу себя обойти. Удар нападающего пришёлся в перекладину, а на добивании Кверквелии пришлось играть рукой. Левников расценил это как фол последней надежды и показал грузину красную карточку. Но Гилерме исправился за грубую ошибку и парировал удар Визеу с «точки».

Три пенальти и гол Мамаева

А в поединке ЦСКА и «Ростова» вратари вовсе отразили сразу два пенальти. Впрочем, матч в целом получился богатым на события и стал настоящим украшением тура.

Уже на 21-й минуте армейцы остались в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова, но Роман Ерёменко не сумел реализовать одиннадцатиметровый и огорчить бывший клуб. Красно-синие же моментально наказали соперника за расточительность и открыли счёт в контратаке. Но хозяева быстро отыгрались благодаря точному удару всё того же Ерёменко.

А в начале второго тайма гости вовсе остались вдевятером. Достаточно спорную красную карточку получил Вадим Карпов. К точке на этот раз подошёл Ивелин Попов и не промахнулся. А спустя несколько минут произошло ещё одно знаменательное событие. На поле в официальном матче впервые за полтора года вышел Павел Мамаев. Мало того, первый же удар полузащитника стал результативным. Рикошет помог и ему огорчить бывшую команду.

Казалось, шансов спастись у ЦСКА нет, но в концовке подопечные Валерия Карпина сделали всё, чтобы позволить армейцам совершить чудо. Сначала Максим Осипенко переправил мяч в собственные ворота, а затем Александр Саплинов нарушил правила в собственной штрафной.

Но на этот раз пришла очередь Сергея Песьякова отражать пенальти. Он парировал выстрел Фёдора Чалова и помог своей команде удержать победу в «валидольном» матче.

Победный гол Ари и удаление Зобнина

Три очка удалось набрать и идущему на втором месте «Краснодару». Причём южане на выезде переиграли набравший отличный ход «Спартак». У красно-белых не хватило сил на все 90 минут после тяжелейшего четвертьфинального матча Кубка России с ЦСКА.

Судьбу противостояния решил реализованный Ари пенальти в середине второго тайма. Правда, хозяева после финального свистка отмечали, что судье следовало посмотреть повтор эпизода со злополучным фолом Ильи Кутепова на Маркусе Берге. Однако арбитр вполне мог поставить одиннадцатиметровый в ворота красно-белых ещё в начале встречи, когда тот же Кутепов в штрафной ударил в лицо оппонента, но москвичи избежали неприятностей. Зато уже в добавленное время судья показал вторую жёлтую карточку Роману Зобнину.

Таким образом «Краснодар» одержал вторую победу подряд в РПЛ и повторно обыграл «Спартак» в текущем сезоне.

Сотый матч Беленова на ноль и 61 передача с фланга «Зенита»

Южанам удалось до шести очков сократить отставание от «Зенита», поскольку лидер первенства дома так и не сумел распечатать ворота «Уфы». Добавим, что петербуржцы остались без забитых мячей во втором туре подряд. Причём отличиться им не помог даже вернувшийся в строй Артём Дзюба.

Хозяева владели мячом 65 % игрового времени, нанесли 14 ударов, но всё было тщетно, хотя порой снаряд ходил едва ли не по «ленточке» чужих ворот. Чаще всего подопечные Сергея Семака отправляли мяч в чужую штрафную верхом. У команды за 90 минут набралась 61 такая передача.

Но Александр Беленов сберёг свои владения. К слову, данный «сухой» матч стал для него сотым в карьере, он вступил в символический клуб Льва Яшина.