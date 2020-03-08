«Сочи» забил два мяча «Уралу» и одержал первую победу в РПЛ с сентября 2019 года

«Сочи» обыграл екатеринбургский «Урал» в 21-м туре РПЛ (2:0).

В первом тайме счёт открыл Андрей Мостовой. После перерыва преимущество хозяев удвоил Кирилл Заика, которому ассистировал Антон Заболотный.

Этот успех стал первым для сочинцев с сентября 2019 года, когда они в рамках 11-го тура обыграли «Ахмат». Теперь «Сочи» имеет 18 очков. В турнирной таблице клуб с юга России остался на 16-й позиции. Его отставание от занимающего 15-ю строчку «Ахмата» сократилось до двух зачётных баллов.

Ранее сообщалось, что «Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком, уступив в Казани «Крыльям Советов».