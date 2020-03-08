«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком, уступив в Казани «Крыльям Советов»

Короткая ссылка
Самарские «Крылья Советов» обыграли в Казани «Рубин» в матче 21-го тура РПЛ (1:0).
«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком, уступив в Казани «Крыльям Советов»
  • РИА Новости

Единственный мяч на 42-й минуте забил Денис Попович. После этого в составе казанцев был удалён Хвича Кварацхелия. В концовке игры составы команд уравнялись после красной карточки, полученной самарцем Антоном Зиньковским. Это поражение стало первым для «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

Успех позволил «Крыльям Советов» набрать 22 очка и переместиться на 12-ю позицию в турнирной таблице. «Рубин» с 20 зачётными баллами располагается на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что глава профсоюза футболистов Италии обратился к властям из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить