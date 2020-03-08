«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком, уступив в Казани «Крыльям Советов»

Самарские «Крылья Советов» обыграли в Казани «Рубин» в матче 21-го тура РПЛ (1:0).

Единственный мяч на 42-й минуте забил Денис Попович. После этого в составе казанцев был удалён Хвича Кварацхелия. В концовке игры составы команд уравнялись после красной карточки, полученной самарцем Антоном Зиньковским. Это поражение стало первым для «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

Успех позволил «Крыльям Советов» набрать 22 очка и переместиться на 12-ю позицию в турнирной таблице. «Рубин» с 20 зачётными баллами располагается на 14-м месте.

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