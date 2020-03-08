Глава профсоюза футболистов Италии обратился к властям из-за ситуации с коронавирусом

Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази сообщил, что обратился в руководящие правительственные и спортивные органы страны с призывом полностью остановить проведение футбольных турниров из-за распространения коронавируса.

«Этим утром я написал письмо премьер-министру Джузеппе Конте, министру спорта Винченцо Спадафоре, президенту Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, президенту Итальянской федерации футбола Габриэле Гравине, президенту Серии А Паоло Даль Пино, президенту Серии B Мауро Балате и президенту Серии С Франческо Гирелли. Остановка футбола — самая полезное действие для страны в данный момент. Команды, за которые мы должны болеть, играют в наших больницах и центрах неотложной помощи», — написал Томмази в своём Twitter.

Из-за распространения коронавируса в Италии многие футбольные матчи были перенесены или проходили без зрителей.

Ранее Марио Балотелли высказал мнение, что необходимо приостановить проведение Серии А из-за ситуации с распространением коронавируса.