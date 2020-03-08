Балотелли о коронавирусе: деньги не стоят нашего здоровья

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Форвард итальянского клуба «Брешиа» Марио Балотелли высказал мнение, что необходимо приостановить проведение Серии А из-за ситуации с распространением коронавируса.
Балотелли о коронавирусе: деньги не стоят нашего здоровья
  • Reuters

«Деньги не стоят нашего здоровья, мы должны проснуться. Я люблю футбол больше, чем вы. Но играть — значит путешествовать на автобусе, поезде, самолёте, спать в отеле, в любом случае вступать в контакт с другими людьми вне вашей рабочей среды. Я уже не вижу своих детей из-за этого проклятого коронавируса, потому что, как вы знаете, они не живут в Ломбардии, так что это уже бесит и печалит», — приводит слова Балотелли Football Italia.

Он отметил, что не хочет рисковать, и заразиться коронавирусом.

«Зачем мне? Развлекать кого-то ещё? Или чтобы они не потеряли денег? Не будьте смешными! Вы не должны шутить со здоровьем», — добавил футболист.

Из-за распространения корнавируса в Италии многие футбольные матчи были перенесены или проходили без зрителей.

Ранее сообщалось, что глава профсоюза футболистов Италии призвал остановить чемпионат из-за коронавируса.

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