Балотелли о коронавирусе: деньги не стоят нашего здоровья
- Reuters
«Деньги не стоят нашего здоровья, мы должны проснуться. Я люблю футбол больше, чем вы. Но играть — значит путешествовать на автобусе, поезде, самолёте, спать в отеле, в любом случае вступать в контакт с другими людьми вне вашей рабочей среды. Я уже не вижу своих детей из-за этого проклятого коронавируса, потому что, как вы знаете, они не живут в Ломбардии, так что это уже бесит и печалит», — приводит слова Балотелли Football Italia.
Он отметил, что не хочет рисковать, и заразиться коронавирусом.
«Зачем мне? Развлекать кого-то ещё? Или чтобы они не потеряли денег? Не будьте смешными! Вы не должны шутить со здоровьем», — добавил футболист.
Из-за распространения корнавируса в Италии многие футбольные матчи были перенесены или проходили без зрителей.
Ранее сообщалось, что глава профсоюза футболистов Италии призвал остановить чемпионат из-за коронавируса.