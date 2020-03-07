Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Динамо» принёс гол Николая Комличенко, отличившегося на 34-й минуте. Для 24-летнего форварда это первый гол за московскую команду после перехода из чешского клуба «Млада-Болеслав».

«Динамо» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 22 очками — на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Арсенал».