«Оренбург» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Арсенал»
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Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Оренбургу» принёс дубль Джордже Деспотовича, забившего на 13-й и 77-й минутах.
«Арсенал» завершал встречу вдесятером. На 74-й минуте вторую жёлтую карточку по ходу встречи получил Роберт Бауэр и был удалён с поля.
Для команды Константина Емельянова это первая победа после серии из четырёх безвыигрышных встреч. Подопечные Игоря Черевченко не сумели продлить свою трёхматчевую серию побед.
«Оренбург» с 23 очками и игрой в запасе занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 28 очками — шестой.
Ранее сообщалось, что РПЛ не рассматривает возможность отмены предматчевых рукопожатий.