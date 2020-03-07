«Оренбург» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Арсенал»

Короткая ссылка
«Оренбург» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Арсенал»
  • @fcorenburg
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Оренбургу» принёс дубль Джордже Деспотовича, забившего на 13-й и 77-й минутах.

«Арсенал» завершал встречу вдесятером. На 74-й минуте вторую жёлтую карточку по ходу встречи получил Роберт Бауэр и был удалён с поля.

Для команды Константина Емельянова это первая победа после серии из четырёх безвыигрышных встреч. Подопечные Игоря Черевченко не сумели продлить свою трёхматчевую серию побед.

«Оренбург» с 23 очками и игрой в запасе занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 28 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что РПЛ не рассматривает возможность отмены предматчевых рукопожатий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить