«Оренбург» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Арсенал»

«Оренбург» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Оренбургу» принёс дубль Джордже Деспотовича, забившего на 13-й и 77-й минутах.

«Арсенал» завершал встречу вдесятером. На 74-й минуте вторую жёлтую карточку по ходу встречи получил Роберт Бауэр и был удалён с поля.

Для команды Константина Емельянова это первая победа после серии из четырёх безвыигрышных встреч. Подопечные Игоря Черевченко не сумели продлить свою трёхматчевую серию побед.

«Оренбург» с 23 очками и игрой в запасе занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 28 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что РПЛ не рассматривает возможность отмены предматчевых рукопожатий.