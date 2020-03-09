«Комедия судейских ошибок»: что говорили после матча «Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» не заслужил поражения в матче РПЛ с «Краснодаром». Такое мнение после игры выразил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, который отметил большое количество жёлтых карточек у своих подопечных. В свою очередь, наставник южан Сергей Матвеев заявил, что пенальти в ворота столичной команды был назначен справедливо. Между тем капитан хозяев Георгий Джикия считает, что в данном эпизоде арбитру следовало прибегнуть к помощи видеоповтора.

«Сегодня потерпели незаслуженное поражение»

Матч с «Краснодаром» разочаровал многочисленную армию поклонников «Спартака». Они ждали продолжения серии побед, но красно-белые потерпели поражение. Главный тренер команды Доменико Тедеско назвал его незаслуженным.

«Безусловно, расстроены и разочарованы. Сегодня потерпели незаслуженное поражение. Играли хорошо, создали много моментов, особенно в первом тайме. Но «Краснодар» — классная команда. После того как пропустили, нам пришлось тяжело. У соперника хороший подбор опытных футболистов. Чего стоит один Ари. Также огорчило, что получили слишком много жёлтых карточек. Все замены были обусловлены именно этим. Не знаю, почему так происходит. Фактически в каждом матче у нас зашкаливающее количество карточек», — посетовал наставник.

При этом он отказался списывать поражение на усталость после тяжелейшего 120-минутного поединка с ЦСКА.

«Очень просто было бы сказать, что не хватило сил. Но силы были. Да и ЦСКА неплохо смотрелся в матче с «Ростовом». Была хорошая драка, бой. Повторюсь, объяснение плохой игре во втором тайме кроется в большом количестве «горчичников». Например, Андрея Ещенко заменили вынужденно, поскольку он мог получить вторую карточку. Романа Зобнина в итоге удалили», — добавил Тедеско.

Также он пояснил, чем была обусловлена смена состава «Спартака» по сравнению с предыдущей игрой, и рассказал о состоянии Зелимхана Бакаева. Полузащитник получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА, но спустя несколько дней отыграл всю встречу с «Краснодаром», хотя и вышел на поле в защитной шапочке.

«Александра Соболева заменили, поскольку он не прошёл с командой все сборы. Он неплохо провёл две игры, но устал: три матча за восемь дней — это слишком плотный график. Ещенко был на сегодняшний день свежее Николая Рассказова. Коля провёл почти полностью две предыдущие игры. А Андрей хорошо показал себя, выйдя на замену с ЦСКА. Сегодня он тоже провёл прекрасный матч. Что касается Бакаева, то не считаю, что он был настолько плох. Зелимхан провёл качественную игру, в первом тайме угрожал воротам соперника, развивал позиционные атаки. Мы доверяем нашему медицинскому департаменту. Если там говорят, что Бакаев готов играть, значит, так и есть. У нас собраны прекрасные специалисты, которым мы полностью доверяем. К тому же Зелимхан провёл лишь один тайм в дерби с ЦСКА и сегодня уже был достаточно свеж», — объяснил Тедеско.

Не обошёлся тренер и без критики в адрес судьи Сергея Лапочкина, который, по мнению специалиста, порой показывал его подопечным необоснованные карточки.

«Зобнин получил две жёлтые. Это ещё можно понять. Но когда Эсекьеля Понсе сбивают с ног возле штрафной и арбитр молчит, меня такое не радует. Именно из-за карточки вынуждены были заменить Самуэля Жиго, а не Илью Кутепова. Да и сама она получилась спорной. Соперник только отобрал мяч, шло начало контратаки. Расклад был в нашу пользу. Там не было жёлтой. После этого игра Самуэля совершенно изменилась, поскольку любой контакт мог привести ко второму «горчичнику», — подытожил Тедеско.

«В динамике показалось, что пенальти был»

Куда лаконичнее был наставник «Краснодара» Сергей Матвеев. Он остался доволен тем, что южане набрали три очка, а также в очередной раз сыграли на ноль.

«Первый тайм остался за «Спартаком», как и начало второго. На стандартах красно-белые были агрессивнее. Но замены помогли «Краснодару» вернуть контроль над игрой. Рады, что снова одержали победу и сыграли на ноль. У соперника были моменты, но хозяева не сумели их реализовать. В каких-то эпизодах мы сами в последний момент предотвращали опасные удары. В целом футбол получился хорошим, а шансы имели обе команды. Счастлив, что наш экспериментальный дуэт в центре обороны в лице Кайо Панталеао и Егора Сорокина вновь выглядел достойно. Нас это очень радует», — признался специалист.

Также Матвеев рассказал о состоянии получившего травму Ари и заявил, что пенальти в ворота «Спартака» показался ему справедливым.

«Что касается травмы, то завтра проведём обследование и поймём, что с ним. Пенальти ещё не пересматривал. А что там? В динамике показалось, что пенальти был, поскольку Маркус Берг оказался первым на мяче. Это решение судей, есть VAR, мы можем только эмоционировать, не более того», — отметил тренер.

Напоследок у специалиста спросили о состоянии здоровья травмированного защитника Александра Мартыновича, который тем не менее получил вызов в сборную Белоруссии.

«Вопрос по сборной открыт. Он только-только начинает заниматься в основной группе. Решение будет за ним и руководством. Надеемся, Александр поможет нам в игре с «Сочи», — подытожил Матвеев.

«Не понимаю, как судьи трактуют иные эпизоды»

В микст-зоне с журналистами пообщались Георгий Джикия и Магомед-Шапи Сулейманов. Капитан «Спартака» заявил, что команда провела неплохую игру, и посетовал на спорные решения судьи.

«Не получилось забить, а «Краснодар» своим шансом воспользовался. Обидное поражение. После таких матчей, как с ЦСКА, всегда бывает небольшой спад, но не скажу, что мы провалили игру. И в первом, и во втором тайме у нас были подходы», — напомнил Джикия.

Защитник также остался недоволен тем, что судейская бригада Лапочкина не стала смотреть повтор в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака».

«Не понимаю, как трактуют иные эпизоды. Вчера в раздевалке обсуждали матч «Крыльев Советов» с «Рубином». Судьи там 12 минут смотрели повторы. А мы сидим и понимаем, что футболисты, играющие с семи-восьми лет, не знают правил. Не знают, как трактовать определённые моменты. Попадает мяч в руку — нет фола, потом шесть минут смотрят повтор и находят офсайд. Хочется, чтобы все быстрее разобрались и таких моментов больше не было», — подчеркнул Джикия.

Футболист даже в шутку предположил, что на матчах красно-белых VAR вовсе не функционирует.

«По-моему, эта система не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чём дело. Я не могу сказать, поскольку на наших матчах не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос. Все трактуют одинаковые эпизоды по-разному. Можно до утра об этом разговаривать. Сегодня задал Ходыреву вопрос насчёт пенальти, он ответил: «Этот судья посчитал, что одиннадцатиметровый был, но, если посмотреть повтор, кто-то из вас решит, что его не нужно было назначать», — подытожил Джикия.

Остался недоволен работой судьи и президент клуба Леонид Федун.

«Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок... Не подобрать слово! В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке — не смотрят VAR и назначают пенальти. Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет», — приводит слова Федуна Sport24.

«Роль джокера меня не устраивает. В клубе об этом знают»

В свою очередь, Сулейманову осталось лишь порадоваться важнейшей победе.

«План на игру заключался в том, чтобы атаковать, прессинговать соперника. Возможно, в первом тайме это получалось чуть хуже. Во втором появились зоны, пошла открытая игра. Пенальти был чистый, мы забили и дальше действовали больше от обороны», — подвёл итоги встречи футболист «Краснодара».

К слову, полузащитник вновь начал игру на скамейке запасных и вышел на замену лишь по ходу второго тайма.

«В клубе знают, что меня не устраивает такое положение дел. Но я всё доказываю, надеюсь, что на следующую игру попаду в основу. Роль джокера? Она меня не устраивает. Я высказал своё мнение по этому поводу», — заявил Сулейманов.

Также футболист подробнее рассказал об эпизоде с удалением Зобнина. Именно за фол на Сулейманове Роман получил вторую жёлтую карточку.

«Я не разговаривал с арбитром. Ко мне подошёл Джикия, начал поднимать с газона. Я просто сказал судье: «Почему он меня трогает?» Лапочкин ответил, что показал вторую жёлтую, чтобы я спокойно дальше лежал. Судейство сегодня было адекватное», — поведал полузащитник.

Наконец, футболист отказался признать, что игроки «Краснодара» в концовке излишне тянули время и симулировали.

«У Ари, например, ещё до того болели мышцы. Это футбол. Если бы «Спартак» забил, вы же не знаете, как бы они себя вели. Когда другие команды ведут, они делают то же самое — тянут время, чтобы сбить натиск», — добавил Сулейманов.