Реализованный пенальти, удаление Зобнина и сейвы Сафонова: как «Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» в РПЛ

«Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» в 21-м туре РПЛ и остался на втором месте в турнирной таблице. Победу южанам принёс реализованный Ари пенальти. Одним из главных героев встречи стал вратарь гостей Матвей Сафонов, совершивший несколько важных сейвов. Между тем Роман Зобнин получил две жёлтые карточки и уже в добавленное время был удалён с поля.

Потери «Краснодара» и Бакаев в шапочке

В понедельник после матча в Ростове-на-Дону российских болельщиков ждало ещё одно яркое событие. В Москве «Спартак» принимал «Краснодар». Красно-белые в новом году набрали отличный ход и одержали сразу две победы в дерби. Сначала в РПЛ они обыграли «Динамо», а затем в Кубке России подопечные Доменико Тедеско сломили сопротивление ЦСКА в дополнительное время. После этого команда намеревалась продлить удачную серию в противостоянии с южанами и сократить отставание от первой пятёрки, а заодно взять реванш за поражение в первом круге.

Правда, «Краснодару», в отличие от соперника, не пришлось на неделе проводить изнурительный матч Кубка России.

Зато хозяева подошли к игре без кадровых потерь. Вызывало вопросы лишь состояние Зелимхана Бакаева, получившего в среду сотрясение мозга, но в итоге он вышел на поле с первых минут. Впрочем, на голове у десятого номера была специальная красно-белая шапочка наподобие знаменитого «танкистского шлема» Петра Чеха.

Тедеско произвёл в составе по сравнению с двумя предыдущими матчами лишь пару замен. Место арендованного у «Крыльев Советов» Александра Соболева занял забивший победный мяч в ворота армейцев Джордан Ларссон. А на правом фланге обороны расположился Андрей Ещенко.

А вот «Краснодар» столкнулся с настоящей эпидемией травм. Первую игру года с «Уфой» из-за различных повреждений пропускали основные центральные защитники команды Александр Мартынович и Урош Спаич и ключевые полузащитники Тонни де Вильена и Юрий Газинский. В итоге к матчу в Москве не восстановился никто из этой четвёрки.

Таким образом, в центре обороны вновь вышли Кайо и Егор Сорокин. Им предстояло провести вместе лишь вторую игру. Интересно, что бразилец принял участие и в первой встрече со «Спартаком» в текущем сезоне и получил тогда красную карточку незадолго до финального свистка.

А в опорной зоне компанию Кристофферу Олссону составил 19-летний Александр Черников, который дебютировал в РПЛ лишь неделю назад.

Зато Мурад Мусаев сумел удивить оппонента, выпустив в основе Маркуса Берга, забившего победный мяч «Уфе». Впереди он составил компанию экс-спартаковцу Ари. С флангов их должны были поддерживать Мануэл Фернандеш с Вандерсоном.

Обоюдоострая игра и минимум моментов

Казалось, при таких потерях шансов на победу у гостей практически нет. На деле южане действовали достаточно спокойно и смотрелись ничем не хуже соперника.

Достаточно быстро подопечные Мусаева завладели инициативой и принялись осаждать владения Максименко. Игроки атакующей группы «Краснодара» плели привычные комбинации возле штрафной оппонента с проникающими передачами. Нельзя было сказать, что мяч не доходит до нападающих «быков». Они встречались с ним достаточно часто.

Хозяева же отвечали преимущественно на контратаках, но разгонять их в этот вечер получалось не так удачно, как в дерби с ЦСКА. Да и защитники соперника действовали достаточно уверенно, в отличие от армейцев. Справлялись со своими обязанностями Кайо с Сорокиным, которые практически не допускали ошибок. Не выпадал из игры и молодой Черников.

Что касается количества опасных моментов, то по этому показателю в первом тайме установилось примерное равенство. Красно-белые отметились парой выстрелов из-за пределов штрафной. Несколько раз в игру пришлось вступить Матвею Сафонову.

Пожалуй, самый явный шанс красно-белые упустили незадолго до перерыва, когда Сафонов сперва парировал удар Бакаева, а затем Роман Зобнин на добивании из пределов штрафной немного не попал в дальний угол.

«Краснодар» ответил опасным ударом головой в исполнении Ари, после которого снаряд пролетел рядом с дальней штангой, и выстрелом Фернандеша в дебюте встречи после розыгрыша углового.

Усталость «Спартака» и гол Ари бывшей команде

Второй тайм, напротив, активнее начал «Спартак». В первой же атаке красно-белые заработали корнер, после подачи которого едва не открыли счёт. Зобнин вырезал отличную подачу на Понсе, а форвард выиграл верховое единоборство у защитника и пробил головой точно под перекладину. Однако Сафонов кончиками пальцев перевёл снаряд в сторону и вновь спас «Краснодар».

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Впрочем, запал хозяев вскоре иссяк — видимо, сказалась и усталость после тяжёлого дерби с ЦСКА. Чтобы освежить игру, Тедеско на исходе часа матча произвёл неожиданную замену. Вместо Ещенко на поле вышел Гус Тиль. При этом на правый фланг обороны опустился Зобнин, а футболист из Нидерландов занял его позицию.

Но перелом в игре уже наметился, и инициатива вновь перешла к «Краснодару», тем более Мусаев бросил в бой свежего Магомеда-Шапи Сулейманова. Едва ли не первым касанием полузащитник чуть не отправил мяч в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Затем Берг на исполнение бил в дальний угол, но немного не попал в створ. А с мощным выстрелом Ари в ближнюю девятку справился Максименко.

К этим звоночкам красно-белые отнеслись без должного внимания, и за 20 минут до финального свистка они были за это наказаны. Берг после отличной проникающей передачи партнёра грамотно закрыл мяч корпусом и получил по ногам от Ильи Кутепова. Судья Сергей Лапочкин незамедлительно указал на точку. При этом создалось впечатление, что швед подыграл себе рукой, однако рефери это не смутило.

А реализовал пенальти экс-спартаковец Ари. Максименко угадал направление полёта мяча, но поймать его не сумел.

Терять «Спартаку» было больше нечего, и команда активно пошла вперёд. В ответной атаке в штрафной соперника упал Бакаев после единоборства с оппонентом, но рефери свисток давать не стал.

А южанам удалось достаточно быстро вернуть себе мяч. Коллектив Мусаева начал грамотно убивать время. Из по-настоящему опасных моментов у ворот гостей можно вспомнить разве что удар вышедшего на замену Александра Соболева мимо створа из угла вратарской после подачи стандарта.

В концовке же подопечные Тедеско вдобавок остались в меньшинстве. Зобнин совершил грубый фол в центре поля и получил вторую жёлтую карточку.

Таким образом, «Краснодар» одержал вторую победу подряд в РПЛ и до 11 встреч продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны. Южане продолжают располагаться на втором месте в турнирной таблице. На «Открытие-Арене» они провели очень грамотный матч, набрав три очка даже в отсутствии целого ряда ключевых исполнителей.

«Спартаку» же явно не хватило сил после тяжелейшего поединка с ЦСКА. В заключительные полчаса команда резко сбавила обороты и в итоге потерпела поражение, которое нельзя назвать незаслуженным.