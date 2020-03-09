Тедеско высказался о судействе матча «Спартак» — «Краснодар»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал работу арбитра в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Тедеско высказался о судействе матча «Спартак» — «Краснодар»
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«Сегодня Зобнин получил две жёлтые карточки. Это можно понять. Но когда Понсе валят рядом со штрафной, а арбитр молчит, меня это не радует. Понято, что тренеры в спорных моментах принимают сторону своих команд», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте. 

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке. 

Ранее тренер «Краснодара» Сергей Матвеев выразил мнение, что первый тайм остался за «Спартаком».

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