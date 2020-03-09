Тренер «Краснодара» Матвеев: первый тайм остался за «Спартаком»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первый тайм остался за «Спартаком», как и начало второго. При стандартах они были агрессивнее. Но замены помогли забрать контроль игры. Рады, что опять одержали победу и сыграли на ноль», — сказал Матвеев на пресс-конференции.

Он также отметил, что моменты возникали у обеих команд и футбол в целом получился хорошим.

«Рады, что наш дуэт в обороне вновь сыграл на ноль. Нас это, конечно, очень радует», — добавил Матвеев.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.

Ранее тренер «Спартака» оценил игру Зелимхана Бакаева в матче с «Краснодаром».