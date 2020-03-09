Тренер «Спартака» оценил игру Бакаева в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре полузащитника команды Зелимхана Бакаева в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Тренер «Спартака» оценил игру Бакаева в матче с «Краснодаром»
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«Не считаю, что он был плох. Он провёл хорошую игру, в первом тайме особенно угрожал воротам соперника, развивал позиционные атаки. Мы доверяем нашему медицинскому департаменту. Если они говорят, что он готов играть, значит, это так. У нас прекрасные специалисты, к ним полное доверие. К тому же он провёл лишь один тайм с ЦСКА и сегодня уже был достаточно свеж», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте. 

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке. 

Ранее Тедеско объяснил изменения состава «Спартака» в матче с «Краснодаром».

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