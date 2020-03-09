Тедеско объяснил изменения состава «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил изменения в составе команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Соболева заменили, потому что он не прошёл с командой все сборы. Да, он неплохо сыграл две игры, но устал. Три игры за восемь дней — плотный график. Ещенко на сегодняшний день был свежее Рассказова. Николай провёл две предыдущие игры почти полностью. А Андрей хорошо показал себя, выйдя на замену с ЦСКА. Сегодня он тоже провёл прекрасный матч», — сказал Тедеско.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.

Ранее Тедеско выразил мнение, что «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару».