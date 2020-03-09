Тедеско считает, что «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Безусловно, мы расстроились и разочарованы. Незаслуженно проиграли, так как хорошо действовали. У нас было много моментов, особенно в первом тайме. Но «Краснодар» — хорошая команда. У них хороший подбор опытных игроков. Ари в том числе. После пропущенного мяча играть было тяжело», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его словам, его также огорчило, что было много жёлтых карточек, и все замены были проведены из-за них.

«Не знаю, почему так происходит. Фактически в каждом матче зашкаливающее количество карточек. Ещенко заменили вынужденно, потому что мог получить вторую. В итоге удалили Зобнина», — добавил Тедеско.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.

Ранее «Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти.