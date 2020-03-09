Тедеско считает, что «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско считает, что «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару»
  • РИА Новости

«Безусловно, мы расстроились и разочарованы. Незаслуженно проиграли, так как хорошо действовали. У нас было много моментов, особенно в первом тайме. Но «Краснодар» — хорошая команда. У них хороший подбор опытных игроков. Ари в том числе. После пропущенного мяча играть было тяжело», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его словам, его также огорчило, что было много жёлтых карточек, и все замены были проведены из-за них.

«Не знаю, почему так происходит. Фактически в каждом матче зашкаливающее количество карточек. Ещенко заменили вынужденно, потому что мог получить вторую. В итоге удалили Зобнина», — добавил Тедеско.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.

Ранее «Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить