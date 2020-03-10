Визит Мозгова к Скриптониту, арест Роналдиньо и драка футболиста с фанатом: околоспортивные события минувшей недели

Легендарный футболист Роналдиньо оказался в парагвайской тюрьме за использование поддельных документов, а боец ММА Александр Емельяненко поделился подробностями своей жизни за решёткой. Чемпион НБА Тимофей Мозгов сходил в гости к известному рэперу Скриптониту. Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер полез на трибуны, чтобы разобраться с фанатом, а хоккеисты во время одного из матчей низшей лиги США получили 306 штрафных минут за массовую драку. RT — о главных околоспортивных событиях недели.

Роналдиньо отправили в тюрьму за мошенничество

Лучший футболист мира 2004 и 2005 годов Роналдиньо попал на прошедшей неделе в непростую ситуацию в Парагвае. Въехать в эту страну для участия в благотворительной акции в Асунсьоне бразилец вместе со своим братом Роберто почему-то решил по поддельным паспортам. Продолжение истории оказалось предсказуемым: в гостиничный номер гостей парагвайской столицы ворвались полицейские.

Роналдиньо и Роберто отпустили после того, как легендарный спортсмен показал правоохранителям свой настоящий паспорт гражданина Бразилии. Затем оба попытались покинуть Парагвай, хотя местные власти убедительно просили их не делать этого до выяснения всех обстоятельств дела и вызова в прокуратуру для дачи показаний. Как следствие, братьев арестовали повторно. Им инкриминируют использование поддельных документов. Роналдиньо, а также его брата отправили за решётку на срок до шести месяцев. Именно столько времени потребуется парагвайцам для проведения расследования.

MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa 🔟🇧🇷 pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

Пока весь мир недоумевал, зачем чемпион мира нажил себе столько неприятностей буквально на ровном месте, по интернету разошлись его фотографии в тюрьме. На снимках Роналдиньо предстаёт таким же улыбчивым, каким его знают миллионы болельщиков по всему миру.

Как заявил адвокат бразильца Адольфо Марин, его подзащитный не замышлял ничего противозаконного, а лишь совершил глупый поступок. Как отмечают СМИ, паспорта Роналдиньо и его брату вручила пригласившая их в Парагвай сторона. По словам юриста, спортсмен не понимал, что документы являются фальшивыми, и абсолютно не собирался идти на умышленное преступление.

Тюремное прошлое Емельяненко

Тем временем боец ММА Александр Емельяненко, неоднократно отбывавший тюремные сроки, поделился с читателями своего Instagram подробностями об этом. По его словам, за решёткой он был «блатным», то есть принадлежал к высшей касте иерархии, принятой среди заключённых.

К откровениям спортсмена побудило заявление его коллеги по ремеслу и вероятного соперника по одному из ближайших боёв Владимира Минеева. Тот якобы рассказал в интервью, что на зоне Емельяненко-младший сотрудничал с администрацией и всячески притеснял своих сокамерников.

Позже Минеев выступил с опровержением собственных слов. Он признался, что никогда не рассуждал о жизни Емельяненко на зоне, и предложил считать все комментарии на этот счёт от своего имени провокацией.

Сам «оклеветанный» боец выступил с более жёстким заявлением. Так, он пообещал выбить зубы тому, кто распространил от лица Минеева данную дезинформацию.

«На зоне я был блатным. Первый срок по изоляторам просидел. Второй срок... Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими. Все мои близкие друзья были смотрящими, чтобы вы понимали», — сообщил Емельяненко.

Дайер заступился за брата и подрался с фанатом

Топ-3 главных спортивных хулиганов первой недели марта закрывает игрок лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер. После поражения от аутсайдера АПЛ «Норвича» в матче Кубка Англии футболист пребывал не в лучшем настроении. Он брёл по полю, понурив голову, но внезапно завёлся и побежал на трибуну. В зрительском секторе Дайер попытался прорваться к одному из фанатов с оранжевым капюшоном. Остальные болельщики в этот момент как могли успокаивали своего кумира.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на послематчевой пресс-конференции объяснил поведение подопечного желанием заступиться за брата, который сидел на трибуне с фанатами и не стерпел оскорблений в адрес Эрика. Завязалась потасовка, и футболист решил прийти на выручку Дайеру-младшему. По мнению португальского специалиста, каждый на месте защитника поступил бы так же.

На одном из видео действительно слышно, как Дайер-старший кричит толпе: «Он мой брат!» Правда, нашлись и те, кто связал агрессию спортсмена с расистскими выкриками в адрес Жедсона Фернандеша. Дело в том, что португалец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии и навлёк на себя гнев фанатов.

Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ — Marc BA 🎙 ⚽ (@marc_ba12) March 4, 2020

Жиганшин пропал и затем нашёлся

По-настоящему детективная история приключилась с известным в недавнем прошлом фигуристом Русланом Жиганшиным. В последнее время об этом спортсмене, выступавшем в паре с Викторией Синициной, а позже — с Еленой Ильиных, стали забывать. Однако вновь заговорить о Жиганшине заставило исчезновение спортсмена. По сведениям РЕН ТВ, с заявлением о пропаже экс-чемпиона России в полицию обратилась его мать. Как пояснила сыщикам встревоженная женщина, Руслан ушёл из дома вечером в пятницу, 6 марта. И к воскресенье его местонахождение оставалось неизвестным. Телефон мужчины был отключён.

Когда журналисты всё-таки дозвонились до фигуриста, он назвал информацию о своём исчезновении не соответствующей действительности. Также Жиганшин выразил недоумение из-за слухов подобного рода. По словам спортсмена, он никуда не пропадал.

Бывшая партнёрша Руслана Елена Ильиных напомнила о себе более положительным образом. Она объявила о рождении сына от знаменитого артиста балета Сергея Полунина. Мальчика назвали Миром. Как рассказала молодая мама, они с возлюбленным перечисляли разные имена и следили за реакцией малыша. Когда сказали: «Мир» — он откликнулся.

В семье девушек — бойцов UFC ожидается пополнение

Ожидается прибавление и в семействе у чемпионки UFC Аманды Нуньес. Девушка призналась в Twitter, что её партнёрша, также боец смешанных единоборств Нина Ансарофф беременна и скоро родит девочку. Как выяснилось, изначально девушки договорились, что именно американка будет вынашивать ребёнка. Пара бойцов ждёт девочку.

«Хочу сказать каждому человеку на планете: в середине сентября на свет появится Рейган Энн Нуньес. С нетерпением жду, когда смогу её увидеть», — написала Нуньес в своём аккаунте.

В то же время она продолжает выступления в октагоне. Так, в декабре прошлого года бразильянка победила Жермейн де Рандами из Нидерландов и защитила свой титул UFC в легчайшем весе. 6 марта стало известно, что следующий бой девушка проведёт 9 мая в Сан-Паулу с Фелисией Спенсер. Всего же в 23 поединках Нуньес 19 раз праздновала успех и потерпела четыре поражения. Показатели будущей мамы Ансарофф скромнее: десять побед и шесть проигрышей. Она ещё не боролась за чемпионский титул, хотя и получала приз за лучший нокаут вечера.

I wanna tell every single person on this planet that.... Raegan Ann Nunes will be here mid September! I cannot wait to see her. ❤️ Gente deixa eu dividir minha felicidade com vocês 😍 contando os dias para setembro. Raegan Ann Nunes @NinaAnsaroffpic.twitter.com/MyK6XZ0N2v — Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) March 5, 2020

На Олимпиаде в Токио выступит 11-летняя сирийка

На фоне охватившей планету эпидемии коронавируса уже поползли слухи о возможности переноса летних Олимпийских игр в Токио. Официального заявления на этот счёт ждут от Международного олимпийского комитета в ближайшее время. Отборочные соревнования к главному старту четырёхлетия при этом продолжаются.

На состязаниях по настольному теннису произошла настоящая сенсация. Олимпийскую квалификацию в Западной Азии выиграла 11-летняя Хенд Заза из Сирии. В финальном матче она победила представительницу Ливана Марианну Саакян, которой 42 года. Согласно документам, Заза родилась 1 января 2009 года — на несколько месяцев позже британки Скай Браун, которая выступит на Играх в скейтбординге.

Даже если в оставшееся время на отборах выстрелят ровесники Зазы, она всё равно станет одной из самых юных участниц Олимпиады в истории. Рекорд в данной области принадлежит греческому гимнасту Димитросу Лоундрасу, который в десятилетнем возрасте выиграл бронзовую медаль в групповом турнире на Играх в Афинах-1896.

Джеймс отказался играть без зрителей

Сложно представить, насколько будет обидно Зазе, если её достижение всё же не будет установлено из-за коронавируса. Данная проблема очень волнует и Леброна Джеймса. Прославленный баскетболист всерьёз опасается, что из-за эпидемии НБА может начать проводить матчи без зрителей. Джеймс уже предупредил, что в таком случае не выйдет на площадку. Как уточнил игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», он выступает для партнёров по команде и фанатов. Если же при очередном появлении на паркете он не увидит на трибунах людей, то просто уйдёт обратно в раздевалку.

Поддержка преданных болельщиков вдохновляет 35-летнего Джеймса на всё новые спортивные подвиги. На днях он стал третьим баскетболистом в истории НБА, набравшим 34 тыс. очков за карьеру. Кроме того, отныне Джеймс является самым возрастным игроком, который на протяжении девяти матчей подряд набирал не менее 30 очков и отдавал не менее десяти передач.

Мозгов сходил в гости к Скриптониту

Бывший партнёр Джеймса и чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов сходил на новое шоу «Вечер 3 х 3» о баскетболе и субкультуре вокруг него, которое запустил известный рэпер Скриптонит. Ведущими стали сам музыкальный исполнитель, а также комик Слава Комиссаренко и диктор радиостанции Studio 21 Сэм. Гостями первого выпуска, помимо баскетболиста, были выбраны рэпер T-Fest и комик Нурлан Сабуров.

Участники программы шутили, дискутировали о хип-хопе и баскетболе. Мозгов рассказал, что НБА интереснее Единой лиги ВТБ, а также рассказал о Леброне. По его словам, великий американский игрок всегда приходит на тренировки раньше всех и остаётся после занятий, чтобы поработать индивидуально. Кроме того, Джеймс никогда не ругался на Мозгова, если у россиянина что-то не получалось.

Участники шоу также посоревновались в бросках. Скриптонит реализовал один из пяти штрафных, а Мозгов забросил четыре трёхочковых из пяти.

Массовое побоище на льду

Хоккейный матч между «Каролиной» и «Коламбусом» в одной из низших лиг Северной Америки ознаменовался массовой дракой. За шесть с половиной минут до окончания третьего периода при счете 7:3 в пользу «Каролины» наставник «Коламбуса» выругался в адрес коллеги и предложил ему разобраться на льду. Он вышел с тренерской скамейки и снял пиджак, бросив вызов сопернику. Тренер «Каролины» принял его и уже приготовился вступить в схватку, когда зачинщик внезапно передумал пускать в ход кулаки.

Тогда один из игроков «Коламбуса» набросился на тренера соперников и начал избивать его у своей лавки. Это спровоцировало стихийное побоище. Участие в нём приняли игроки обеих команд. Увидев, что дело приняло серьёзный оборот, судьи покинули лёд и дали спортсменам возможность решить исход самостоятельно. Вернулись они на площадку с охранниками арены. Общая сумма штрафов, выписанная арбитрами, составила 306 минут.