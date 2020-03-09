В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не теряет расположения духа, находясь в тюрьме в Парагвае.

Первое фото экс-футболиста в заключении опубликовал парагвайский журналист Эрнан Родригес Twitter.

MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa 🔟🇧🇷 pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

Бразилец и его брат были арестованы в Парагвае за въезд в страну по поддельным паспортам. Роналдиньо является чемпионом мира-2002 и обладателем «Золотого мяча»-2005.

Ранее суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев.