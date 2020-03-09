В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

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Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не теряет расположения духа, находясь в тюрьме в Парагвае.
В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
  • Reuters

Первое фото экс-футболиста в заключении опубликовал парагвайский журналист Эрнан Родригес Twitter.

Бразилец и его брат были арестованы в Парагвае за въезд в страну по поддельным паспортам. Роналдиньо является чемпионом мира-2002 и обладателем «Золотого мяча»-2005.

Ранее суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев.

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