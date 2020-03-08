Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
- Reuters
Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.
Отмечается, что Роналдиньо и его брату предстоит провести под стражей до шести месяцев, которые отводятся для проведения расследования тяжкого правонарушения против государственных интересов.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо и его брат были повторно арестованы в Парагвае по делу о въезде в страну по поддельным документам.