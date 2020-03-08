Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

Парагвайский суд оставил под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, а также его брата и агента Роберту.

Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.

Отмечается, что Роналдиньо и его брату предстоит провести под стражей до шести месяцев, которые отводятся для проведения расследования тяжкого правонарушения против государственных интересов.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо и его брат были повторно арестованы в Парагвае по делу о въезде в страну по поддельным документам.