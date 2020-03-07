СМИ: Роналдиньо и его брат были повторно арестованы в Парагвае
- Reuters
Как сообщает Globoesporte, на заседании в Асунсьоне судья Мирко Валинотти постановил, что расследование по делу будет продолжаться парагвайскими властями, из-за чего Роналдиньо вместе с братом был помещён под стражу.
Напомним, что 6 марта спортсмена уже арестовывали за использование поддельных документов при пересечении границы Парагвая.
До этого у Роналдиньо уже возникали проблемы с документами. В 2018 году, по информации СМИ, у него забирали загранпаспорт из-за неуплаты налогов.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае после того, как он показал полиции свой бразильский паспорт.