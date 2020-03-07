СМИ: Роналдиньо и его брат были повторно арестованы в Парагвае

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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо и его брат были снова арестованы в Парагвае по делу о въезде в страну по поддельным документам.
СМИ: Роналдиньо и его брат были повторно арестованы в Парагвае
  • Reuters

Как сообщает Globoesporte, на заседании в Асунсьоне судья Мирко Валинотти постановил, что расследование по делу будет продолжаться парагвайскими властями, из-за чего Роналдиньо вместе с братом был помещён под стражу.

Напомним, что 6 марта спортсмена уже арестовывали за использование поддельных документов при пересечении границы Парагвая.

До этого у Роналдиньо уже возникали проблемы с документами. В 2018 году, по информации СМИ, у него забирали загранпаспорт из-за неуплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае после того, как он показал полиции свой бразильский паспорт. 

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