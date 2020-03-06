СМИ: Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае
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Об этом сообщает Globoesporte со ссылкой на слова адвоката спортсмена.
Отмечается, что футболист показал полиции свой бразильский паспорт. Тем не менее он и его брат должны оставаться в Парагвае, пока не будет объявлено решение суда.
«Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», — сказал адвокат.
До этого у Роналдиньо уже возникали проблемы с документами. В 2018 году, по информации СМИ, у него забирали загранпаспорт из-за неуплаты налогов.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо был арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.