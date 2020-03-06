СМИ: Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае

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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо был освобождён из-под ареста в Парагвае.
СМИ: Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае
  • © Guo Liliang via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Globoesporte со ссылкой на слова адвоката спортсмена.

Отмечается, что футболист показал полиции свой бразильский паспорт. Тем не менее он и его брат должны оставаться в Парагвае, пока не будет объявлено решение суда. 

«Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», — сказал адвокат.

До этого у Роналдиньо уже возникали проблемы с документами. В 2018 году, по информации СМИ, у него забирали загранпаспорт из-за неуплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо был арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.

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