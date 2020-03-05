СМИ: Роналдиньо был арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо был арестован полицией Парагвая за использование поддельных документов при пересечении границы.

Как сообщает AS, экс-спортсмен прибыл в Асунсьон для участия в благотворительной акции. Полиция же ворвалась в гостиничный номер бразильца, в котором он остановился со своим братом Роберто.

Сотрудники правопорядка провели обыски, в результате которых были обнаружены поддельные документы. Роналдиньо вместе с братом должен явиться 5 марта в местную прокуратуру для дачи показаний.

До этого у Роналдиньо уже возникали проблемы с документами. В 2018 году, по информации СМИ, у него забирали загранпаспорт из-за неуплаты налогов.

Ранее жена футболиста Павла Мамаева выразила мнение, что арест мужа помог им сохранить семью.