СМИ: Роналдиньо был арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта
- Reuters
Как сообщает AS, экс-спортсмен прибыл в Асунсьон для участия в благотворительной акции. Полиция же ворвалась в гостиничный номер бразильца, в котором он остановился со своим братом Роберто.
Сотрудники правопорядка провели обыски, в результате которых были обнаружены поддельные документы. Роналдиньо вместе с братом должен явиться 5 марта в местную прокуратуру для дачи показаний.
До этого у Роналдиньо уже возникали проблемы с документами. В 2018 году, по информации СМИ, у него забирали загранпаспорт из-за неуплаты налогов.
Ранее жена футболиста Павла Мамаева выразила мнение, что арест мужа помог им сохранить семью.