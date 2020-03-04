Жена Мамаева считает, что арест мужа помог им сохранить семью

Короткая ссылка
Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как на её супруга повлияло пребывание в колонии общего режима, где он отбывал наказание за участие в нескольких драках в Москве в начале октября 2018 года.
Жена Мамаева считает, что арест мужа помог им сохранить семью
  • РИА Новости

«Он начал думать о себе, стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла бы развалиться. А сейчас он даже перестал ругаться матом. Я подготовила список претензий к нему. Несмотря на то что я его не жалела, он всё выслушал. Именно тогда я поняла, насколько он изменился», — цитирует Алану Donday.

Мамаев вышел на свободу из колонии в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению.

Ранее Арустамян выразил мнение, что Мамаев может стать лидером «Ростова».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить