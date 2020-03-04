Жена Мамаева считает, что арест мужа помог им сохранить семью

Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как на её супруга повлияло пребывание в колонии общего режима, где он отбывал наказание за участие в нескольких драках в Москве в начале октября 2018 года.

«Он начал думать о себе, стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла бы развалиться. А сейчас он даже перестал ругаться матом. Я подготовила список претензий к нему. Несмотря на то что я его не жалела, он всё выслушал. Именно тогда я поняла, насколько он изменился», — цитирует Алану Donday.

Мамаев вышел на свободу из колонии в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению.

Ранее Арустамян выразил мнение, что Мамаев может стать лидером «Ростова».