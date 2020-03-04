Жена Мамаева считает, что арест мужа помог им сохранить семью
- РИА Новости
«Он начал думать о себе, стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла бы развалиться. А сейчас он даже перестал ругаться матом. Я подготовила список претензий к нему. Несмотря на то что я его не жалела, он всё выслушал. Именно тогда я поняла, насколько он изменился», — цитирует Алану Donday.
Мамаев вышел на свободу из колонии в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению.
Ранее Арустамян выразил мнение, что Мамаев может стать лидером «Ростова».