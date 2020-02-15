Арустамян считает, что Мамаев может стать лидером «Ростова»

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о перспективах полузащитника Павла Мамаева в «Ростове».

«Думаю, ему по силам стать ведущим футболистом команды. Он попал в правильную среду. Насколько я знаю, к Павлу очень хорошо относятся в коллективе, у него хорошие отношения с Карпиным. Мамаев может вернуться на былой уровень, при этом его характер сильно поменялся после пребывания в тюрьме, он стал другим человеком. Да, ему 31 год, но это не критичный возраст. Отличный пример — Роман Ерёменко, который вернулся после двухлетней дисквалификации. Сейчас он лучший игрок «Ростова», — заявил журналист в интервью RT.

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