Арустамян объяснил, почему «Спартак» приобрёл Соболева

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, чем руководствовалось руководство «Спартака», оформляя переход форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Думаю, он нужен «Спартаку», ведь красно-белые остались без ярко выраженного девятого номера. При всём уважении, ни Джордан Ларссон, ни Андре Шюррле такими футболистами не являются. Они форварды несколько другой формации. Эсекьель Понсе тоже действует иначе. Соболев же — человек, который может продавить защитников, замкнуть прострел с фланга. Такой нападающий нужен был «Спартаку». Другое дело, заиграет ли он на новом месте», — заявил журналист в интервью RT.

Ранее Арустамян рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Тедеско.