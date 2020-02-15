Арустамян рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Тедеско

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян высказался о победе «Спартака» в Кубке Париматч Премьер в Катаре.

«Доменико Тедеско пытается построить свою игру, в которой очень важен прессинг, требуется быстро накрывать соперников. Не случайно немец весь турнир кричал с бровки: «Push, push» (Дави. — RT), просил отбирать мячи на чужой половине поля и реализовывать контратаки. В этом идея немца, и он пытается перестраивать команду. Очевидно, что он очень ценит и схему с тремя центральным защитниками. Можно быть уверенным: наставник не отойдёт от этих игровых принципов», — заявил Арустамян в интервью RT.

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